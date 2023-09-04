***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
04.09.2023 19:36
***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 – 30.06.2023 dönemine ilişkin olarak hazırlanan özet bilgilerini ve geleceğe yönelik plan ve beklentilerini içeren yatırımcı sunumu, açıklama ekinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
İlgili sunuma şirketimiz kurumsal internet sitesi olan www.alfasolarenerji.com adresinden de ulaşılabilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191465
BIST
'
18:058.141
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 85,21
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.239
18:0526,7754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0837
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
18:0528,9379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1322
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9578
En Düşük
28,2072
18:051.668,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.668,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KZGYO
|30,36
|4.928.764
|% 10,00
|
|OFSYM
|93,50
|175.973.077
|% 10,00
|
|CWENE
|382,80
|1.524.858.973
|% 10,00
|
|AGHOL
|236,50
|584.873.661
|% 10,00
|
|ISBTR
|84.551,80
|1.268.277
|% 10,00
|
|KENT
|459,00
|2.889.987
|% -10,00
|
|KTLEV
|40,74
|2.316.009.286
|% -9,95
|
|DIRIT
|7,60
|2.220.906
|% -9,20
|
|MARKA
|10,91
|4.107.385
|% -8,16
|
|EUYO
|12,91
|5.205.012
|% -7,79
|
|THYAO
|252,70
|9.651.057.922
|% -0,51
|
|ASTOR
|144,90
|8.712.151.958
|% 2,19
|
|TUPRS
|144,90
|8.494.600.960
|% 1,54
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.337.495
|% 4,68
|
|KOZAL
|30,72
|7.616.947.758
|% 6,96
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.337.495
|% 4,68
|
|YKBNK
|16,71
|5.348.474.831
|% 3,79
|
|EKGYO
|8,80
|2.801.772.782
|% -0,45
|
|ZOREN
|4,85
|1.400.574.613
|% 0,41
|
|KOZAL
|30,72
|7.616.947.758
|% 6,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7569
|26,7671
|% 0,28
|
|Euro
|28,8816
|28,9169
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,7045
|33,8735
|% 0,62
|
|Frank
|30,1451
|30,3267
|% 0,44
|
|Riyal
|7,1149
|7,1506
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-1,50
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|3,11
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.021
|11.138
|44,00
|
|Yarım
|5.527
|5.590
|22,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.795
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,66
|-0,12
|
|B. Petrol
|89,01
|89,01
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde 8.05 oranında artışla 88.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 198, 086 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 96 artarak (% 1.08 ) 8, 646
-
17:58XU100
Endeks 8, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 156, 828.00 milyon TL de
-
17:57IZENR
Yüzde 9.93 oranında artışla 65.30 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 268, 567 adet işlem
-
17:56CWENE
Yüzde 6.24 oranında artışla 369.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 416, 560 adet işlem