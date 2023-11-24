***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
24.11.2023 16:40
***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 – 30.09.2023 dönemine ilişkin olarak hazırlanan özet bilgilerini ve geleceğe yönelik plan ve beklentilerini içeren yatırımcı sunumu, açıklama ekinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
İlgili sunuma şirketimiz kurumsal internet sitesi olan www.alfasolarenerji.com adresinden de ulaşılabilir.
Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219902
BIST
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18:057.960
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 61,36
|Açılış
|: 7.902
|
|Önceki Kapanış
|: 7.899
|
7.851
En Yüksek
7.996
18:0528,8803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0546
|Açılış
|: 28,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,9208
En Düşük
28,7603
18:0531,6038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1030
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8246
En Düşük
31,3788
18:051.857,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 11,62
|Açılış
|: 1.857,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
|
1.859,99
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|106,30
|416.634.928
|% 9,98
|
|EKOS
|18,67
|6.688.677
|% 9,95
|
|BARMA
|21,44
|133.714.517
|% 9,95
|
|BINHO
|201,10
|37.899.306
|% 9,95
|
|MEKAG
|78,00
|183.481.928
|% 9,47
|
|DAPGM
|56,00
|280.019.910
|% -9,97
|
|ESEN
|101,00
|494.297.529
|% -8,60
|
|KIMMR
|7,37
|236.955.893
|% -6,71
|
|MAGEN
|57,45
|240.245.617
|% -5,04
|
|LIDER
|219,20
|51.826.559
|% -4,70
|
|ASTOR
|114,90
|1.779.601.352
|% 0,79
|
|MIATK
|43,76
|1.356.108.342
|% -3,95
|
|SMRTG
|65,95
|1.177.385.651
|% 4,52
|
|KONTR
|266,75
|978.904.644
|% -0,47
|
|REEDR
|27,82
|767.322.287
|% -4,00
|
|MHRGY
|5,66
|331.946.499
|% -3,08
|
|IMASM
|16,86
|652.100.319
|% 5,57
|
|MIATK
|43,76
|1.356.108.342
|% -3,95
|
|KIMMR
|7,37
|236.955.893
|% -6,71
|
|TRILC
|12,80
|371.317.263
|% 4,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8753
|28,8803
|% 0,19
|
|Euro
|31,5878
|31,6038
|% 0,33
|
|Sterlin
|36,2908
|36,4728
|% 0,84
|
|Frank
|32,6066
|32,8030
|% 0,51
|
|Riyal
|7,6751
|7,7136
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,14
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|930,96
|932,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.071,69
|1.077,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,76
|81,76
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.997,81
|1.998,13
|% 0,66
|