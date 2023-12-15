***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
15.12.2023 19:51
***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15 Aralık 2023 tarihinde bireysel bir yatırımcının yapmakla yükümlü olmadığı bir özel durum açıklaması yapmış olması ve çeşitli basın, yayın ve sosyal medya uygulamalarında yatırımcılarımızı yanıltabilecek nitelikte haber ve/veya yorumlar yapıldığı görülerek, yatırımcılarımızın tam ve doğru bilgilendirilebilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9'uncu maddesi uyarınca işbu açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.
Bahse konu yatırımcının Şirketimiz ortaklık yapısı içerisinde "hakim hissedar" ve/veya "büyük ortak" olarak isimlendirildiği haberler gerçeği yansıtmamakta olup, bu kişinin yönetimde kontrol sahibi ortaklar veya Şirketimiz yönetiminde bulunan kişiler ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu açıklamamız tarihi itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısında ve yönetimde kontrol sahibi olan ortakta veya yönetimde kontrol sahibi olan ortaklarımızın pay sahipliği oranında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Sosyal medya ve bazı basın ve yayın kuruluşlarında bu konuya ilişkin yayımlanmış olan ve söylenti niteliğindeki açıklamalara itibar edinilmemesi hususunu tüm yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226245
BIST
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18:057.994
En Düşük
|Değişim
|: 2,31%
|| 180,45
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.998
18:0528,9950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0333
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,8705
18:0531,6438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,2773
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,5333
18:051.882,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -13,89
|Açılış
|: 1.882,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.910,32
En Düşük
1.882,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|33,66
|48.697.655
|% 10,00
|
|QNBFB
|213,40
|5.276.153
|% 10,00
|
|AYES
|35,20
|1.608.382
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|55.706.208
|% 9,99
|
|KLMSN
|24,44
|48.021.097
|% 9,99
|
|EYGYO
|25,74
|65.054.826
|% -10,00
|
|SEGYO
|6,04
|237.787.807
|% -9,99
|
|GRTRK
|42,54
|442.883.039
|% -9,99
|
|SAMAT
|49,60
|23.695.210
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,56
|26.520.277
|% -9,87
|
|THYAO
|253,25
|8.641.175.718
|% 0,40
|
|ISCTR
|24,38
|6.365.601.321
|% 1,50
|
|EREGL
|41,90
|5.199.653.041
|% 6,94
|
|YKBNK
|21,64
|4.518.314.793
|% 0,65
|
|AKBNK
|39,10
|4.389.610.559
|% 1,98
|
|ISCTR
|24,38
|6.365.601.321
|% 1,50
|
|YKBNK
|21,64
|4.518.314.793
|% 0,65
|
|MOBTL
|5,14
|972.742.827
|% -4,10
|
|EKGYO
|7,41
|1.250.655.763
|% 2,07
|
|EREGL
|41,90
|5.199.653.041
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9653
|28,9728
|% 0,04
|
|Euro
|31,5905
|31,6544
|% -0,84
|
|Sterlin
|36,6424
|36,8262
|% -0,61
|
|Frank
|33,1951
|33,3950
|% -0,24
|
|Riyal
|7,7070
|7,7456
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,81
|23,84
|% 0,66
|
|Platin
|942,15
|943,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.177,92
|1.182,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,73
|76,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,60
|2.019,98
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58METUR
Yüzde 8.70 oranında artışla 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 052, 657 adet işlem
-
17:57ENSRI
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 676, 762 adet işlem
-
17:56MEKAG
Yüzde 5.80 oranında artışla 73.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 052, 590 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 986 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 79, 249.00 milyon TL de
-
17:55ASELS
Yüzde 5.28 oranında artışla 49.06 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 416, 840 adet işlem