***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15 Aralık 2023 tarihinde bireysel bir yatırımcının yapmakla yükümlü olmadığı bir özel durum açıklaması yapmış olması ve çeşitli basın, yayın ve sosyal medya uygulamalarında yatırımcılarımızı yanıltabilecek nitelikte haber ve/veya yorumlar yapıldığı görülerek, yatırımcılarımızın tam ve doğru bilgilendirilebilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9'uncu maddesi uyarınca işbu açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.Bahse konu yatırımcının Şirketimiz ortaklık yapısı içerisinde "hakim hissedar" ve/veya "büyük ortak" olarak isimlendirildiği haberler gerçeği yansıtmamakta olup, bu kişinin yönetimde kontrol sahibi ortaklar veya Şirketimiz yönetiminde bulunan kişiler ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu açıklamamız tarihi itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısında ve yönetimde kontrol sahibi olan ortakta veya yönetimde kontrol sahibi olan ortaklarımızın pay sahipliği oranında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Sosyal medya ve bazı basın ve yayın kuruluşlarında bu konuya ilişkin yayımlanmış olan ve söylenti niteliğindeki açıklamalara itibar edinilmemesi hususunu tüm yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226245BIST