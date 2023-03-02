***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına ve Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.03.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 02.03.2023 tarihli toplantısında1) Şirketimizin mevcut 200.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının Kayıtlı Sermaye Tebliği (II-18.1) 6'ncı maddesinin (4) numaralı fıkrasına dayanılarak, özkaynak büyüklüğümüze paralel bir tavana ulaşmak amacıyla Tebliğ'in 5'inci maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca 4.000.000.000-TL'ye çıkarılması amacıyla Şirket Ana Sözleşmesinin SERMAYE başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki gibi tadil edilmesine, 2) Bu hususa ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmasına, 3) Yukarıdaki (2) numaralı maddenin tekemmülünü müteakip yapılacak ilk genel kurulda ana sözleşme tadilinin ortakların tasvibine sunulmasına, Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 KSS Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119383BIST