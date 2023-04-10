***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.04.2023 18:21
***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimizin 200.000.000 TL (iki yüz milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 4.000.000.000 TL (dört milyar TL) 'ye yükseltilmesi, geçerlilik tarihinin 2023-2027 yılları olarak güncellenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nin ekteki şekliyle tadili 10 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 spk onaylı tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135749
BIST