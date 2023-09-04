***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.09.2023 19:23
***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, yeni fabrika yatırımının tamamının deneme üretimleri başarı ile sonuçlanmış ve yeni fabrikamız tam kapasite çalışmaya bugün itibari ile başlamıştır.
Yeni fabrika yatırımının da yapılan makine iyileştirmeleri, üretim geliştirme faaliyetleri ve artan hücre verimlilikleri sayesinde yeni fabrika kapasitesi 1490 MWp/Yıl olarak revize edilmiştir. İki fabrikamızın toplam kapasitesi 1780 MWp'e ulaşmış olup %80 kapasite kullanım oranı hedeflenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191460
BIST
'
18:058.141
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 85,21
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.239
18:0526,7671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0754
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
18:0528,9169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1112
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9578
En Düşük
28,2072
18:051.668,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.668,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KZGYO
|30,36
|4.928.764
|% 10,00
|
|OFSYM
|93,50
|175.973.077
|% 10,00
|
|CWENE
|382,80
|1.524.858.973
|% 10,00
|
|AGHOL
|236,50
|584.873.661
|% 10,00
|
|ISBTR
|84.551,80
|1.268.277
|% 10,00
|
|KENT
|459,00
|2.889.987
|% -10,00
|
|KTLEV
|40,74
|2.316.009.286
|% -9,95
|
|DIRIT
|7,60
|2.220.906
|% -9,20
|
|MARKA
|10,91
|4.107.385
|% -8,16
|
|EUYO
|12,91
|5.205.012
|% -7,79
|
|THYAO
|252,70
|9.651.057.922
|% -0,51
|
|ASTOR
|144,90
|8.712.151.958
|% 2,19
|
|TUPRS
|144,90
|8.494.600.960
|% 1,54
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.337.495
|% 4,68
|
|KOZAL
|30,72
|7.616.947.758
|% 6,96
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.337.495
|% 4,68
|
|YKBNK
|16,71
|5.348.474.831
|% 3,79
|
|EKGYO
|8,80
|2.801.772.782
|% -0,45
|
|ZOREN
|4,85
|1.400.574.613
|% 0,41
|
|KOZAL
|30,72
|7.616.947.758
|% 6,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7569
|26,7671
|% 0,28
|
|Euro
|28,8816
|28,9169
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,6968
|33,8658
|% 0,60
|
|Frank
|30,1382
|30,3198
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1129
|7,1485
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-1,50
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|3,34
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.021
|11.138
|44,00
|
|Yarım
|5.527
|5.590
|22,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.795
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,66
|-0,12
|
|B. Petrol
|89,01
|89,01
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde 8.05 oranında artışla 88.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 198, 086 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 96 artarak (% 1.08 ) 8, 646
-
17:58XU100
Endeks 8, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 156, 828.00 milyon TL de
-
17:57IZENR
Yüzde 9.93 oranında artışla 65.30 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 268, 567 adet işlem
-
17:56CWENE
Yüzde 6.24 oranında artışla 369.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 416, 560 adet işlem