***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, yeni fabrika yatırımının tamamının deneme üretimleri başarı ile sonuçlanmış ve yeni fabrikamız tam kapasite çalışmaya bugün itibari ile başlamıştır.Yeni fabrika yatırımının da yapılan makine iyileştirmeleri, üretim geliştirme faaliyetleri ve artan hücre verimlilikleri sayesinde yeni fabrika kapasitesi 1490 MWp/Yıl olarak revize edilmiştir. İki fabrikamızın toplam kapasitesi 1780 MWp'e ulaşmış olup %80 kapasite kullanım oranı hedeflenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191460BIST