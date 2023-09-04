***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.09.2023 19:33
***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün (04.09.2023 tarihli) Yönetim Kurulu toplantısı ile
Yönetim Kurulu'nun 08.06.2023 tarihli 2023/12 sayılı kararı ile Romanya'da fotovoltaik panel üretim faaliyeti göstermek üzere kurulması planlanan şirket ve yatırımların bu konuda yapılan pazar araştırmaları ve fotovoltaik sektörünün Romanya'da gelişimi göz önüne alınarak fotovoltaik panel üretim faaliyetine ilişkin planlanan bu yatırımın ertelenmesine ve Şirketimizin orta-uzun vade yatırım planları arasına alınmasına, Yukarıda bahsi geçen fotovoltaik panel üretim faaliyetleri yerine geçmek üzere, Şirketimizin orta-uzun vade hedefleri arasında bulunan ve ana faaliyet konusu güneşten elektrik enerjisi üretimi ve satışı olmak üzere Romanya'da bir şirket kurulmasına, bu şirketin sermayesinin 1.000.000 Avro olmasına ve Şirketimizce sermayeye %90 oranında iştirak edilmesine, Şirket kuruluşuna ilişkin işlemlere ivedilikle başlanılmasına, Romanya'da kurulması planlanan tüzel kişiliğe ilişkin olarak gerçekleştirilecek tüm faaliyetler ile iş ve işlemler için Şirketimiz adına Hüseyin Mertcan Karabaş, Furkan Karabaş ve Veysel Karabaş'tan her birinin ayrı ayrı münferiden yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191464
BIST
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18:058.141
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 85,21
|Açılış
|: 8.141
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|Önceki Kapanış
|: 8.056
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8.126
En Yüksek
8.239
18:0526,7671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0754
|Açılış
|: 26,7550
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|Önceki Kapanış
|: 26,7400
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26,7867
En Düşük
26,5050
18:0528,9169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1112
|Açılış
|: 28,8800
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|Önceki Kapanış
|: 28,8000
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28,9578
En Düşük
28,2072
18:051.668,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,38
|Açılış
|: 1.668,38
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|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
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1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KZGYO
|30,36
|4.928.764
|% 10,00
|
|OFSYM
|93,50
|175.973.077
|% 10,00
|
|CWENE
|382,80
|1.524.858.973
|% 10,00
|
|AGHOL
|236,50
|584.873.661
|% 10,00
|
|ISBTR
|84.551,80
|1.268.277
|% 10,00
|
|KENT
|459,00
|2.889.987
|% -10,00
|
|KTLEV
|40,74
|2.316.009.286
|% -9,95
|
|DIRIT
|7,60
|2.220.906
|% -9,20
|
|MARKA
|10,91
|4.107.385
|% -8,16
|
|EUYO
|12,91
|5.205.012
|% -7,79
|
|THYAO
|252,70
|9.651.057.922
|% -0,51
|
|ASTOR
|144,90
|8.712.151.958
|% 2,19
|
|TUPRS
|144,90
|8.494.600.960
|% 1,54
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.337.495
|% 4,68
|
|KOZAL
|30,72
|7.616.947.758
|% 6,96
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.337.495
|% 4,68
|
|YKBNK
|16,71
|5.348.474.831
|% 3,79
|
|EKGYO
|8,80
|2.801.772.782
|% -0,45
|
|ZOREN
|4,85
|1.400.574.613
|% 0,41
|
|KOZAL
|30,72
|7.616.947.758
|% 6,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7569
|26,7671
|% 0,28
|
|Euro
|28,8816
|28,9169
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,7041
|33,8731
|% 0,62
|
|Frank
|30,1465
|30,3281
|% 0,44
|
|Riyal
|7,1144
|7,1501
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-1,50
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|3,35
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.021
|11.138
|44,00
|
|Yarım
|5.527
|5.590
|22,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.795
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,66
|-0,11
|
|B. Petrol
|89,01
|89,01
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOKTA
Yüzde 8.05 oranında artışla 88.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 198, 086 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 96 artarak (% 1.08 ) 8, 646
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17:58XU100
Endeks 8, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 156, 828.00 milyon TL de
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17:57IZENR
Yüzde 9.93 oranında artışla 65.30 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 268, 567 adet işlem
-
17:56CWENE
Yüzde 6.24 oranında artışla 369.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 416, 560 adet işlem