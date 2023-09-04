***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün (04.09.2023 tarihli) Yönetim Kurulu toplantısı ileYönetim Kurulu'nun 08.06.2023 tarihli 2023/12 sayılı kararı ile Romanya'da fotovoltaik panel üretim faaliyeti göstermek üzere kurulması planlanan şirket ve yatırımların bu konuda yapılan pazar araştırmaları ve fotovoltaik sektörünün Romanya'da gelişimi göz önüne alınarak fotovoltaik panel üretim faaliyetine ilişkin planlanan bu yatırımın ertelenmesine ve Şirketimizin orta-uzun vade yatırım planları arasına alınmasına, Yukarıda bahsi geçen fotovoltaik panel üretim faaliyetleri yerine geçmek üzere, Şirketimizin orta-uzun vade hedefleri arasında bulunan ve ana faaliyet konusu güneşten elektrik enerjisi üretimi ve satışı olmak üzere Romanya'da bir şirket kurulmasına, bu şirketin sermayesinin 1.000.000 Avro olmasına ve Şirketimizce sermayeye %90 oranında iştirak edilmesine, Şirket kuruluşuna ilişkin işlemlere ivedilikle başlanılmasına, Romanya'da kurulması planlanan tüzel kişiliğe ilişkin olarak gerçekleştirilecek tüm faaliyetler ile iş ve işlemler için Şirketimiz adına Hüseyin Mertcan Karabaş, Furkan Karabaş ve Veysel Karabaş'tan her birinin ayrı ayrı münferiden yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191464BIST