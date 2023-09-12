***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAda GES Üretim Anonim Şirketi'nin hisselerinin tamamının Şirketimiz tarafından 11.09.2023 tarihinde devralınması nedeniyle finansal raporlarımız, 2023 yılı 3. çeyrek döneminden itibaren konsolide olarak hazırlanıp kamuya açıklanacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194245BIST