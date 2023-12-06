***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin orta vadede gerçekleştirmeyi planladığı ve toplamda 1 GW kurulu güce sahip yenilenebilir enerji santral yatırımı hedefi doğrultusunda Yönetim Kurulumuz bugün tarihli toplantısındaYunanistan'da yerleşik, güneş enerjisinden elektrik üretimi ve satışını gerçekleştiren ve bünyesinde 500 kWe güce sahip güneş enerji santrali bulunduran Golden Solar Single Member I.K.E unvanlı şirketin hisselerinin tamamının devralınmasına ilişkin karar verilmiştir. Devralmanın tamamlanmasına müteakip devire ilişkin detaylar kamu ile paylaşılacaktır. Golden Solar Single Member I.K.E unvanlı şirketin devralınmasıyla birlikte Yunanistan pazarına girecek olan Şirketimiz, orta-uzun vadede bu pazar içerisinde büyümeyi hedeflemektedir.Kamuya saygıyla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223134BIST