***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2023 18:32
***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin orta vadede gerçekleştirmeyi planladığı ve toplamda 1 GW kurulu güce sahip yenilenebilir enerji santral yatırımı hedefi doğrultusunda Yönetim Kurulumuz bugün tarihli toplantısında
Yunanistan'da yerleşik, güneş enerjisinden elektrik üretimi ve satışını gerçekleştiren ve bünyesinde 500 kWe güce sahip güneş enerji santrali bulunduran Golden Solar Single Member I.K.E unvanlı şirketin hisselerinin tamamının devralınmasına ilişkin karar verilmiştir. Devralmanın tamamlanmasına müteakip devire ilişkin detaylar kamu ile paylaşılacaktır. Golden Solar Single Member I.K.E unvanlı şirketin devralınmasıyla birlikte Yunanistan pazarına girecek olan Şirketimiz, orta-uzun vadede bu pazar içerisinde büyümeyi hedeflemektedir.
Kamuya saygıyla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223134
BIST
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18:057.855
En Düşük
|Değişim
|: -2,51%
|| -202,36
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.855
En Yüksek
8.112
18:0528,9246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0427
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
18:0531,2239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0094
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2780
En Düşük
31,1381
18:051.886,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 11,29
|Açılış
|: 1.886,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.958,00
|95.728.696
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|552.109.036
|% 10,00
|
|ISATR
|974.357,50
|974.358
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|128.972.004
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|505.154.713
|% 9,99
|
|BTCIM
|160,20
|527.247.986
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|79.239.487
|% -10,00
|
|ORMA
|146,00
|6.697.154
|% -9,99
|
|KENT
|585,50
|6.127.092
|% -9,99
|
|GEDIK
|15,60
|91.511.409
|% -9,98
|
|THYAO
|251,25
|7.395.226.629
|% -2,99
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|AKBNK
|36,50
|4.742.143.706
|% -0,16
|
|BINHO
|313,00
|3.873.544.948
|% -9,86
|
|EKGYO
|7,38
|2.511.834.805
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|ODAS
|10,11
|1.945.236.585
|% -7,25
|
|IHLAS
|1,17
|195.813.095
|% -4,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9164
|28,9246
|% 0,15
|
|Euro
|31,2044
|31,2239
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,3405
|36,5227
|% 0,22
|
|Frank
|32,9806
|33,1792
|% 0,35
|
|Riyal
|7,6875
|7,7261
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,00
|24,02
|% 0,66
|
|Platin
|893,71
|896,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,64
|954,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,56
|74,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,48
|2.025,74
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CWENE
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, ICUGS, DERIM, EKOS, SELGD, UMPAS, GLCVY, CMBTN, SAMAT