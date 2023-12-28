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***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.12.2023 09:46
***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.11.20223, 15.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") %100 bağlı ortaklığı AlfaSolar Teknoloji Yatırımları A.Ş. ("AlfaSolar Teknoloji"), aldığı 25.12.2023 tarihli genel kurul kararına istinaden 19.800.000 TL değerindeki kuruluş sermayesini 100.000 TL arttırarak 19.900.000 TL'ye çıkarmıştır. AlfaSolar Teknoloji'nin çıkarılmış sermayesi beheri 1,00 TL değerinde 19.900.000 adet nama yazılı paya ayrılmış toplam 19.900.000 TL değerindedir.
Arttırılan 100.000 TL değerindeki 100.000 adet pay karşılığı, payların itibari değerine ek olarak 329.900.000 TL değerindeki emisyon primi ile birlikte toplam 330.000.000 TL Şirketimizin rüçhan hakkından feragat etmesi suretiyle Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. ("Alfa Kazan") tarafından nakden taahhüt edilmiştir.
Bu sermaye artırımı ile birlikte Şirketimizin AlfaSolar Teknoloji'nin sermayesindeki tek sahipliği sona ermiştir. Şirketimiz, AlfaSolar Teknoloji'nin sermayesinde 19.800.000 TL değerinde 19.800.000 adet paya Alfa Kazan ise 100.000 TL değerinde 100.000 adet paya sahiptir. Şirketimizin AlfaSolar Teknoloji'de hissedarlık oranı %99,48, Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları'nın hissedarlık oranı ise %0,52 olmuştur. Bu durum Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 27.12.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 27.12.2023 tarih ve 10988 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Bu sermaye artırımı kapsamında nakit karşılanan kısım ticaret sicili tescilinden önce nakden ödenmiştir. Ayrıca daha önce konuya ilişkin özel durum açıklamalarında da belirtilen, Alfa Kazan'ın Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu ve Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %3.00'ını temsil eden hissenin satışından elde edilen net satış hasılatının yaklaşık %33'lük kısmı bu yol ile Şirketimizin bağlı ortaklığına verilmiştir. İlerleyen günlerde yeni yatırımlar netleştiğinde elde edilen net tutarın tamamının Şirketimize sermaye artışı yoluyla girişi amaçlanmaktadır.
Kamuya saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229964


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