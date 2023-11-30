Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

30.11.2023 18:22
***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları Anonim Şirketi tarafından iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır:
''27 Kasım 2023 tarihinde kamuya açıklanan Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları Anonim Şirketi'nin ("Alfa Kazan") Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu hisselerin Türkiye dışında yerleşik uluslararası bir kurumsal yatırımcıya plasman yoluyla satışına ilişkin borsa dışı takas işleminin bugün itibariyle tamamlandığını duyururuz.
Aşağıdaki tabloda işlemle ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır:
HSBC Bank plc ("HSBC") işleme ilişkin olarak plasman temsilcisi olarak görev almaktadır. Prudential Regulation Authority tarafından yetkilendirilen ve Birleşik Krallık'ta Financial Conduct Authority ve Prudential Regulation Authority'nin düzenlemelerine tâbi olan HSBC, bu açıklamada yer alan hususlarda Alfa Kazan haricinde başka hiçbir kişinin plasman temsilcisi olarak görev almamıştır ve Alfa Kazan dışında hiçbir kimseye karşı HSBC müşterilerine sağlanan korumaları sağlamak veya burada belirtilen konularla ilgili tavsiyelerde bulunmakla sorumlu olmayacaktır. Ne HSBC ne de HSBC grubunun iştirak veya teşebbüslerinden herhangi biri, bu açıklama veya bu açıklamada atıfta bulunulan herhangi bir konu ile bağlantılı olarak HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı herhangi bir görev, yükümlülük veya sorumluluk ile (doğrudan veya dolaylı, sözleşme, haksız fiil, mevzuat veya başka bir şekilde) yükümlü değildir veya bunları kabul etmemiştir."

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/11/2023 0 11.039.999 -11.039.999 294.400.000 283.360.001 % 80 % 88,21 % 77 % 86,44




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221325


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.949
Değişim :  -0,76% |  -60,73
Açılış :  8.008  
Önceki Kapanış :  8.009  
En Düşük
7.912 En Yüksek
8.049
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BINHO 294,25 1.381.983.023 % 10,00  
MMCAS 10,12 4.302.059 % 10,00  
VBTYZ 170,50 175.186.085 % 10,00  
YGYO 2,86 117.986.797 % 10,00  
DIRIT 8,03 1.347.767 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,8217 28,8859 % -0,15  
Euro 31,4822 31,5147 % -0,78  
Sterlin 36,3764 36,5589 % -0,60  
Frank 32,9414 33,1398 % -0,04  
Riyal 7,6693 7,7077 % -0,22  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,21 25,24 % 0,66  
Platin 927,78 929,99 % 0,66  
Paladyum 1.010,28 1.014,50 % 0,66  
Brent Pet. 80,48 80,48 % 0,66  
Altın Ons 2.040,02 2.040,44 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru