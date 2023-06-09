***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 46.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 368.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREALFS00015 8.000.000 56.000.000,000 700,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALFS00015 NâmaB Grubu, ALFAS, TREALFS00023 38.000.000 266.000.000,000 700,00000 B Grubu B Grubu, ALFAS, TREALFS00023 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 46.000.000 322.000.000,000 700,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 322.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 368.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 322.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 tadil tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157833BIST