Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.08.2023 10:43
***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 46.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 368.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALFS00015 8.000.000 56.000.000,000 700,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALFS00015 Nâma
B Grubu, ALFAS, TREALFS00023 38.000.000 266.000.000,000 700,00000 B Grubu B Grubu, ALFAS, TREALFS00023 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 46.000.000 322.000.000,000 700,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 29.08.2023

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 322.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.06.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.08.2023
SPK Başvuru Tarihi 09.06.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.08.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 01.09.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 31.08.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 368.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 322.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 09.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuruya, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 2023/50 sayılı bülteninde gerekli iznin verildiği açıklanmıştır. SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmaktadır.
Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 29.08.2023'tür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AlfaSolar-tadil metni onaylı.pdf
EK: 2 AlfaSolar-ihraç belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189854


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:457.931
Değişim :  2,77% |  213,85
Açılış :  7.837  
Önceki Kapanış :  7.717  
En Düşük
7.837 En Yüksek
7.954
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZENR 44,66 882.758.849 % 10,00  
FZLGY 23,98 173.281.544 % 10,00  
YYLGD 23,10 199.502.216 % 10,00  
GOKNR 30,14 343.321.437 % 10,00  
ALFAS 956,20 682.486.593 % 10,00  
daha fazla
12:43 Alış Satış %  
Dolar 26,5445 26,5731 % 0,15  
Euro 28,7097 28,7591 % 0,51  
Sterlin 33,2993 33,4663 % 0,09  
Frank 29,9326 30,1129 % 0,12  
Riyal 7,0626 7,0980 % 0,16  
daha fazla
12:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.914 -0,81  
Altın Gr. 1.635 1.635 1,14  
Cumhuriyet 11.240 11.410 -59,00  
Tam 10.999 11.081 -20,00  
Yarım 5.516 5.562 -10,00  
Çeyrek 2.750 2.781 -5,00  
Gümüş.Ons 24,14 24,16 -0,07  
Gümüş Gr. 20,61 20,64 -0,03  
B. Petrol 84,27 84,27 0,32  
Seans Raporu 12:43
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru