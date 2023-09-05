***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.09.2023 18:13
***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil ve ilanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 46.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 368.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALFS00015 8.000.000 56.000.000,000 700,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALFS00015 Nâma
B Grubu, ALFAS, TREALFS00023 38.000.000 266.000.000,000 700,00000 B Grubu B Grubu, ALFAS, TREALFS00023 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 46.000.000 322.000.000,000 700,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 29.08.2023
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 322.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.06.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.08.2023
SPK Başvuru Tarihi 09.06.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.08.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 01.09.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 31.08.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 04.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 4.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 46.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %700 oranında artış ile 322.000.000,-TL artırılarak 368.000.000,-TL'ye çıkartılması dolayısıyla Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline ilişkin değişiklik Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.09.2023 tarihinde tescil edilerek 04.09.2023 tarih ve 10906 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AlfaSolar-tadil metni onaylı.pdf
EK: 2 AlfaSolar-ihraç belgesi.pdf
EK: 3 ALFA SOLAR GAZETE.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191823
BIST