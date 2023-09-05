***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil ve ilanı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 46.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 368.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREALFS00015 8.000.000 56.000.000,000 700,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALFS00015 NâmaB Grubu, ALFAS, TREALFS00023 38.000.000 266.000.000,000 700,00000 B Grubu B Grubu, ALFAS, TREALFS00023 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 46.000.000 322.000.000,000 700,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 29.08.2023İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 322.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.06.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.08.2023SPK Başvuru Tarihi 09.06.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 24.08.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 01.09.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 31.08.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 04.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 4.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 46.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %700 oranında artış ile 322.000.000,-TL artırılarak 368.000.000,-TL'ye çıkartılması dolayısıyla Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline ilişkin değişiklik Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.09.2023 tarihinde tescil edilerek 04.09.2023 tarih ve 10906 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 AlfaSolar-tadil metni onaylı.pdfEK: 2 AlfaSolar-ihraç belgesi.pdfEK: 3 ALFA SOLAR GAZETE.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191823BIST