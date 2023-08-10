***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.03.2023, 11.05.2023, 16.06.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 06.03.2023, 11.05.2023 ve 16.06.2023 tarihlerinde yayınlamış olduğu ‘'Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'' içerisinde yer alan halka arz maliyetlerinin hesaplanmasında sehven hata meydana gelmiştir. Bunun neticesinde daha önce yayınlamış olduğumuz raporlarda düzeltmeye gidilmiş olup ilgili raporların güncel hallerine ekte yer verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183947BIST