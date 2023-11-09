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***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.11.2023 18:11
***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 64000000 TRY 17,39 Yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy kullanma imtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 304000000 TRY 82,61 - İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ada GES Elektrik Üretim A.Ş. Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi ve Satışı 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Alfa Solar Romania S.R.L. Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı 5000000 4500000 RON 90 Bağlı Ortaklık
Borges Elektrik Üretim A.Ş. Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi ve Satışı 1000000 1000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216333


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ISATR 885.780,00 885.780 % 10,00  
YAPRK 209,10 33.739.147 % 9,99  
SNPAM 134,40 24.466.579 % 9,98  
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Sterlin 34,8070 34,9816 % -0,14  
Frank 31,4824 31,6721 % -0,09  
Riyal 7,5649 7,6029 % 0,05  
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17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,81 22,84 % 0,66  
Platin 863,19 865,00 % 0,66  
Paladyum 1.008,11 1.012,50 % 0,66  
Brent Pet. 80,31 80,31 % 0,66  
Altın Ons 1.961,18 1.961,50 % 0,66  
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