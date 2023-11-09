***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 64000000 TRY 17,39 Yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy kullanma imtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 304000000 TRY 82,61 - İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAda GES Elektrik Üretim A.Ş. Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi ve Satışı 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAlfa Solar Romania S.R.L. Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı 5000000 4500000 RON 90 Bağlı OrtaklıkBorges Elektrik Üretim A.Ş. Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi ve Satışı 1000000 1000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216333BIST