***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
20.06.2023 18:16
***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Alka Solar Enerji Mühendislik San. Ve Tic. Ltd. Sti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/06/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimiz ile Ankara'da yerleşik "Alka Solar Enerji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" arasında 20.06.2023 – 20.06.2024 tarihleri arasını kapsayan "Solinved" markalı güneş panellerinin OEM üretimine ilişkin anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmanın Şirketimize 1 yıllık periyotta tahmini olarak 1.750.000.000 TL (Bir Milyar Yedi Yüz Elli Milyon Türk Lirası) ciro katkısı sağlaması beklenmekte olup, müşterimiz tarafından satın alınması planlanan toplam güneş paneli 200 MWp güce sahip olacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160562
BIST