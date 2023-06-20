***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıAlka Solar Enerji Mühendislik San. Ve Tic. Ltd. Sti.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih20/06/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket cirosuna olumlu katkıAçıklamalarŞirketimiz ile Ankara'da yerleşik "Alka Solar Enerji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" arasında 20.06.2023 – 20.06.2024 tarihleri arasını kapsayan "Solinved" markalı güneş panellerinin OEM üretimine ilişkin anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmanın Şirketimize 1 yıllık periyotta tahmini olarak 1.750.000.000 TL (Bir Milyar Yedi Yüz Elli Milyon Türk Lirası) ciro katkısı sağlaması beklenmekte olup, müşterimiz tarafından satın alınması planlanan toplam güneş paneli 200 MWp güce sahip olacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160562BIST