***ALFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 10:16
***ALFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALFAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085097
BIST
11:494.977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -23,19
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.967
11:4918,6413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
11:4919,5321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0198
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5531
En Düşük
19,4674
11:491.062,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.062,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,17
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler11:49
|YESIL
|4,40
|57.016.417
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|337.272.775
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|433.789.085
|% 9,97
|
|OZSUB
|14,93
|13.415.113
|% 9,94
|
|PEKGY
|3,00
|77.449.848
|% -9,91
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|AZTEK
|32,62
|85.588.101
|% -6,26
|
|MIATK
|106,00
|24.933.165
|% -5,86
|
|PRDGS
|12,65
|22.552.143
|% -5,67
|
|KRDMD
|17,16
|4.031.267.117
|% -3,05
|
|THYAO
|137,00
|3.114.960.619
|% 1,03
|
|ASELS
|51,55
|2.778.219.705
|% 5,12
|
|PETKM
|18,40
|2.194.528.225
|% 2,22
|
|EREGL
|42,14
|1.170.918.568
|% -1,03
|
|KRDMD
|17,16
|4.031.267.117
|% -3,05
|
|PETKM
|18,40
|2.194.528.225
|% 2,22
|
|EKGYO
|7,26
|756.707.727
|% 0,28
|
|ISCTR
|10,30
|849.144.240
|% 0,88
|
|TSKB
|4,00
|305.748.039
|% 0,50
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6394
|18,6413
|% 0,03
|
|Euro
|19,5188
|19,5321
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,5481
|22,6611
|% 0,01
|
|Frank
|19,6984
|19,8171
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,04
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|2,43
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,94
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.155
|7.204
|4,00
|
|Yarım
|3.465
|3.522
|2,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,39
|0,08
|
|B. Petrol
|79,24
|79,24
|-0,11
|
Seans Raporu
11:49
daha fazla
-
12:04PEKGY
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 608, 830 adet işlem
-
12:02XU100
Endeks 4, 972 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 33, 511.00 milyon TL de
-
12:02SASA
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 097 adet işlem
-
12:00PRDGS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 12.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 781, 309 adet işlem
-
11:59YEOTK
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 70.65 lira fiyatla işlem gören hissede 531, 984 adet işlem