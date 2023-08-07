***ALFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2023 10:32
***ALFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181285
BIST
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10:517.466
En Düşük
|Değişim
|: 0,89%
|| 65,87
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.426
En Yüksek
7.487
10:5127,0172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1032
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,1606
En Düşük
26,9145
10:5129,7091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0425
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9042
En Düşük
29,6242
10:511.681,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.681,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,66
BIST En Aktif Hisseler10:51
|MIPAZ
|28,60
|16.990.947
|% 10,00
|
|TETMT
|672,80
|9.553.134
|% 9,99
|
|GLBMD
|24,88
|4.455.112
|% 9,99
|
|QNBFL
|184,90
|341.880
|% 9,99
|
|ASUZU
|246,90
|328.772.181
|% 9,98
|
|UZERB
|224,90
|168.000
|% -9,97
|
|ZEDUR
|95,80
|92.523.806
|% -9,96
|
|CVKMD
|289,20
|192.359.832
|% -7,93
|
|CWENE
|315,00
|489.142.221
|% -7,22
|
|SMRTG
|78,70
|744.377.299
|% -7,19
|
|THYAO
|263,80
|5.447.081.195
|% 6,03
|
|SASA
|60,55
|1.783.621.547
|% -5,24
|
|SISE
|53,20
|1.385.099.362
|% -3,01
|
|EKGYO
|9,04
|1.156.877.236
|% 2,03
|
|ASELS
|78,35
|1.110.867.388
|% 2,15
|
|EKGYO
|9,04
|1.156.877.236
|% 2,03
|
|YKBNK
|14,52
|684.965.158
|% 0,41
|
|AKFYE
|15,97
|657.978.707
|% 5,00
|
|ISCTR
|16,05
|585.299.968
|% -0,06
|
|TSPOR
|6,10
|192.572.860
|% 8,93
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9885
|27,0172
|% 0,38
|
|Euro
|29,6855
|29,7091
|% 0,14
|
|Sterlin
|34,2878
|34,4597
|% 0,22
|
|Frank
|30,7599
|30,9452
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1760
|7,2120
|% 0,33
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-5,94
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.682
|0,15
|
|Cumhuriyet
|11.249
|11.419
|0,00
|
|Tam
|10.970
|11.058
|-46,00
|
|Yarım
|5.489
|5.555
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.777
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,54
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,39
|20,42
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,22
|86,22
|-0,02
|