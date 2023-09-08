***ALFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2023 15:05
***ALFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193118
BIST
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14:568.342
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 3,88
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.317
En Yüksek
8.398
14:5626,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0481
|Açılış
|: 26,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
14:5628,7500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0365
|Açılış
|: 28,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
14:561.660,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.660,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,23
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler14:56
|KLRHO
|27,72
|133.000.001
|% 10,00
|
|TMSN
|111,10
|464.797.694
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,25
|37.740.167
|% 9,99
|
|TATEN
|68,85
|162.746.942
|% -10,00
|
|ENERY
|185,90
|337.573.207
|% -9,98
|
|OFSYM
|91,55
|27.375.373
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|THYAO
|245,70
|4.613.728.924
|% 0,45
|
|ASELS
|43,02
|3.557.971.842
|% 2,43
|
|EREGL
|47,78
|3.051.544.872
|% -1,08
|
|ISCTR
|24,52
|2.837.193.212
|% -0,16
|
|KCHOL
|146,60
|2.659.463.463
|% 1,81
|
|ZOREN
|4,99
|1.797.979.156
|% 2,67
|
|SKBNK
|5,40
|1.254.361.239
|% 7,57
|
|EKGYO
|9,60
|1.946.577.805
|% 0,00
|
|GSDHO
|4,95
|953.713.032
|% 4,87
|
|YKBNK
|17,28
|2.585.353.618
|% 0,23
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8442
|26,8497
|% 0,18
|
|Euro
|28,7434
|28,7500
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,4031
|33,5706
|% 0,20
|
|Frank
|29,9912
|30,1719
|% 0,26
|
|Riyal
|7,1372
|7,1730
|% 0,15
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|4,02
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|5,40
|
|Cumhuriyet
|11.285
|11.456
|48,00
|
|Tam
|11.072
|11.177
|68,00
|
|Yarım
|5.553
|5.610
|34,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.805
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,86
|0,05
|
|B. Petrol
|90,59
|90,59
|0,67
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:11TUKAS
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 11.75 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 932, 208 adet işlem
-
15:10MAGEN
Yüzde 4.90 oranında artışla 60.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 596, 231 adet işlem
-
15:09AVTUR
Yüzde 5.53 oranında artışla 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 926, 005 adet işlem
-
15:08MEPET
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 639 adet işlem
-
15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 56 kaybederek (% -0.14 ) 7, 295