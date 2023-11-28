***ALFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2023 16:27
***ALFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220575
BIST
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16:568.077
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -29,82
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.062
En Yüksek
8.149
16:5628,9233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0177
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
16:5631,7611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0672
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7675
En Düşük
31,6204
16:561.879,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 8,52
|Açılış
|: 1.879,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.880,57
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler16:54
|POLTK
|17.605,00
|218.324.203
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|98.388.330
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|311.952.560
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|58.439.995
|% 9,98
|
|PRKAB
|41,24
|312.362.199
|% 9,97
|
|DAPGM
|45,36
|311.634.265
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|318.979.296
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.818,00
|3.436.362
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|478.004.337
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,16
|5.108.539
|% -9,45
|
|THYAO
|260,75
|7.365.478.683
|% 0,10
|
|SASA
|48,74
|4.287.750.068
|% 4,50
|
|TUPRS
|154,20
|3.270.455.955
|% -1,15
|
|ISCTR
|22,28
|3.118.373.737
|% -0,89
|
|AKBNK
|34,16
|2.750.779.775
|% -0,41
|
|ZOREN
|5,19
|1.021.972.361
|% -2,26
|
|YKBNK
|19,24
|2.679.237.768
|% 1,21
|
|ISCTR
|22,28
|3.118.373.737
|% -0,89
|
|IHLAS
|1,26
|155.342.208
|% -2,33
|
|EKGYO
|7,48
|795.498.601
|% -1,58
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9106
|28,9306
|% 0,09
|
|Euro
|31,7444
|31,7587
|% 0,20
|
|Sterlin
|36,4659
|36,6488
|% 0,26
|
|Frank
|32,7560
|32,9533
|% 0,23
|
|Riyal
|7,6897
|7,7282
|% 0,13
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,73
|24,75
|% 0,66
|
|Platin
|930,39
|932,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.065,18
|1.067,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,15
|80,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,26
|2.022,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:54
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