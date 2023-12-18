***ALFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.12.2023 14:14
***ALFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226445
BIST
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16:117.860
En Düşük
|Değişim
|: -1,68%
|| -134,27
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:1129,0609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0818
|Açılış
|: 29,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:1131,7698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1419
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:111.890,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 10,41
|Açılış
|: 1.890,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:11
|UFUK
|99,55
|3.598.840
|% 10,00
|
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BANVT
|116,20
|65.455.491
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,08
|4.577.473
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.039.571.288
|% -10,00
|
|CATES
|55,00
|630.166.649
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|60.476.612
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.286.150
|% -9,83
|
|MRGYO
|7,78
|47.333.937
|% -9,64
|
|ISCTR
|24,50
|5.374.134.316
|% 0,49
|
|THYAO
|248,40
|4.735.571.692
|% -1,92
|
|YKBNK
|21,42
|2.898.014.213
|% -1,02
|
|EREGL
|41,92
|2.495.311.977
|% 0,05
|
|HEKTS
|24,04
|1.876.880.365
|% 3,53
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.286.150
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,50
|5.374.134.316
|% 0,49
|
|YKBNK
|21,42
|2.898.014.213
|% -1,02
|
|EKGYO
|7,39
|795.184.149
|% -0,27
|
|MOBTL
|4,72
|388.642.247
|% -8,17
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0555
|29,0609
|% 0,28
|
|Euro
|31,7564
|31,7698
|% 0,45
|
|Sterlin
|36,6637
|36,8475
|% 0,12
|
|Frank
|33,3357
|33,5366
|% 0,56
|
|Riyal
|7,7232
|7,7619
|% 0,27
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,90
|23,93
|% 0,66
|
|Platin
|952,84
|954,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.177,48
|1.181,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,49
|77,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,62
|2.023,89
|% 0,66
|