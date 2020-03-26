***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









24/02/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih26/03/2020Saati14.00AdresiVadistanbul Bulvar, Ayazağa Mah. Cendere Cad. N109M 2D Blok K:3 Sarıyer / İstanbulGündemToplantı tutanağı eklidir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularToplantı tutanağı eklidir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar2019 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832347BIST