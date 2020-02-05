GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.02.2020 10:30
GÜNCEL HABERLER



***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Alternatifbank A.Ş. 99999986 TRY 100
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3,50 TRY 0
The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 3,50 TRY 0
Cenk Kaan GÜR 3,50 TRY 0
Muzaffer Gökhan Songül 3,50 TRY 0
TOPLAM 100000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CENK KAAN GÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
LEONIE RUTH LETHBRIDGE Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye
MEHMET CANTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - - Evet Bağımsız Üye Finasal Raporlama
YEŞİM ŞİMŞEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Bağımsız Üye Değil
MUZAFFER GÖKHAN SONGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 24.01.2020 - Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır İç Kontrol Faaliyetleri
EMRE TONGO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2019 Genel Müdür - Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817123


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:46123.341
Değişim :  0,99% |  1.205,03
Açılış :  122.417  
Önceki Kapanış :  122.136  
En Yüksek
123.474 En Düşük
122.125
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TEKTU 1,84 403.587.786 % 12,88  
TSGYO 2,16 32.855.997 % 11,92  
GYHOL 25,98 6.308.842 % 11,89  
KSTUR 26,40 7.603 % 10,00  
RYSAS 10,66 9.169.777 % 9,45  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7903 7,8294 % 0,27  
Frank 6,1329 6,1699 % -0,19  
Riyal 1,5904 1,5984 % 0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.550 1.551 -4,79  
Altın Gr. 299 299 -0,28  
Cumhuriyet 1.983 2.013 -4,00  
Tam 1.971 2.020 -9,49  
Yarım 953 977 -4,59  
Çeyrek 478 489 -2,29  
Gümüş.Ons 17,50 17,54 -0,11  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,01  
B. Petrol 55,45 55,45 1,49  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru