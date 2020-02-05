***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.02.2020 10:30
***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Alternatifbank A.Ş. 99999986 TRY 100
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3,50 TRY 0
The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 3,50 TRY 0
Cenk Kaan GÜR 3,50 TRY 0
Muzaffer Gökhan Songül 3,50 TRY 0
TOPLAM 100000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CENK KAAN GÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
LEONIE RUTH LETHBRIDGE Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye
MEHMET CANTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - - Evet Bağımsız Üye Finasal Raporlama
YEŞİM ŞİMŞEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Bağımsız Üye Değil
MUZAFFER GÖKHAN SONGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 24.01.2020 - Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır İç Kontrol Faaliyetleri
EMRE TONGO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2019 Genel Müdür - Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817123
BIST
12:46123.341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.205,03
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.474
En Düşük
122.125
12:465,9858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0065
|Açılış
|: 5,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9733
12:466,6012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5981
12:46298,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,66
|Açılış
|: 298,36
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
298,30
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,84
|403.587.786
|% 12,88
|
|TSGYO
|2,16
|32.855.997
|% 11,92
|
|GYHOL
|25,98
|6.308.842
|% 11,89
|
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|RYSAS
|10,66
|9.169.777
|% 9,45
|
|DOKTA
|75,30
|7.425.395
|% -14,96
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|MTRYO
|5,21
|1.563
|% -8,27
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|THYAO
|14,77
|1.301.347.655
|% 2,64
|
|ISFIN
|4,58
|434.990.375
|% 3,39
|
|TEKTU
|1,84
|403.587.786
|% 12,88
|
|ODAS
|2,25
|333.315.182
|% 3,21
|
|ASELS
|24,82
|258.836.875
|% 0,98
|
|TEKTU
|1,84
|403.587.786
|% 12,88
|
|IHLAS
|0,92
|140.242.649
|% 2,22
|
|ODAS
|2,25
|333.315.182
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,22
|133.623.957
|% 1,67
|
|EKGYO
|1,76
|183.387.943
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7903
|7,8294
|% 0,27
|
|Frank
|6,1329
|6,1699
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.551
|-4,79
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|1.983
|2.013
|-4,00
|
|Tam
|1.971
|2.020
|-9,49
|
|Yarım
|953
|977
|-4,59
|
|Çeyrek
|478
|489
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,54
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|1,49
|