***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Alternatifbank A.Ş. 99999986 TRY 100Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3,50 TRY 0The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 3,50 TRY 0Cenk Kaan GÜR 3,50 TRY 0Muzaffer Gökhan Songül 3,50 TRY 0TOPLAM 100000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCENK KAAN GÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiLEONIE RUTH LETHBRIDGE Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız ÜyeMEHMET CANTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - - Evet Bağımsız Üye Finasal RaporlamaYEŞİM ŞİMŞEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Bağımsız Üye DeğilMUZAFFER GÖKHAN SONGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 24.01.2020 - Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır İç Kontrol FaaliyetleriEMRE TONGO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2019 Genel Müdür - Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817123BIST