***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2021 14:15
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2021 - 29.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Muşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2021
Tescil Tarihi
07.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.04.2021 Tarih 10304 no.lu Ticaret Sicil Gazetesi
Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizin 2021 hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst &Young Global Limited) ile sözleşme imzalanmasına oy çokluğu ile karar verilmiş ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924182
BIST
14:291.404
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|: 1.421
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|: 456,03
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459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler14:29
|CEOEM
|6,60
|40.622.003
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|125.966
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.910.788
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.559.843
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.202.027
|% 9,98
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|36.569.255
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,96
|854.080.102
|% 2,08
|
|BJKAS
|9,36
|728.383.240
|% 2,86
|
|THYAO
|12,82
|583.555.686
|% 0,47
|
|GARAN
|6,73
|583.510.567
|% -0,88
|
|KRDMD
|7,41
|543.303.397
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,96
|854.080.102
|% 2,08
|
|YKBNK
|2,15
|251.806.485
|% -1,38
|
|IHLGM
|1,14
|108.407.835
|% 0,88
|
|TSKB
|1,37
|128.223.251
|% -0,72
|
|GARAN
|6,73
|583.510.567
|% -0,88
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1739
|8,1750
|% 0,58
|
|Euro
|9,7281
|9,7369
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,2725
|11,3290
|% 0,53
|
|Frank
|8,7676
|8,8204
|% 0,72
|
|Riyal
|2,1743
|2,1852
|% 0,55
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|14:29
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-8,71
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|16,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|8,39
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|4,05
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,14
|63,14
|0,40
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