***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.04.2022 17:21
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2022 - 29.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2022
Tescil Tarihi
18.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.04.2022 Tarih 10561 no.lu Ticaret Sicil Gazetesi
Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst Young Global Limited)' ile sözleşme imzalanmasına oy çokluğu ile karar verilmiş ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021516
BIST
18:002.510
En Yüksek
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2.515
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2.491
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941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PKENT
|229,90
|40.082.735
|% 10,00
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|TDGYO
|7,70
|21.219.871
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|50.411.895
|% 9,99
|
|OYYAT
|59,50
|4.076.167
|% 9,98
|
|YATAS
|14,65
|187.268.598
|% 9,98
|
|MMCAS
|3,61
|921.449
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|292.372.215
|% -9,96
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|PAGYO
|12,56
|2.872.987
|% -8,05
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|ITTFH
|1,47
|43.408.963
|% -6,96
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|ISGYO
|12,30
|82.619.579
|% -6,82
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|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 3,74
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|ASELS
|28,16
|2.642.288.461
|% 2,25
|
|THYAO
|37,64
|2.411.567.075
|% -0,26
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,96
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|SISE
|18,07
|2.296.074.455
|% 3,73
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|TSKB
|2,00
|912.075.901
|% 6,38
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|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,96
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|VAKBN
|4,34
|1.673.566.017
|% 5,85
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|SKBNK
|1,21
|460.570.030
|% 2,54
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 3,74
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|18:00
|Alış
|Satış
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|Dolar
|14,6459
|14,6529
|% 0,14
|
|Euro
|15,8002
|15,8194
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,0261
|19,1215
|% -0,16
|
|Frank
|15,4611
|15,5543
|% 0,06
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|Riyal
|3,8930
|3,9126
|% 0,07
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.987
|1.988
|12,81
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|Altın Gr.
|936
|936
|7,07
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,34
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|Gümüş Gr.
|12,26
|12,28
|0,19
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|B. Petrol
|113
|113
|1,45
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Seans Raporu
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