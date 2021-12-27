***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
27.12.2021 21:15
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Portföyümüzde Yer Alan Eyüp Fabrika Binası Ekspertiz Değerleme Raporu.
Rapor Tarihi
27.12.2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri III, No : 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket portföyünde yer alan Eyüp Fabrika Binası için değerleme kuruluşunca hazırlanan Ekspertiz Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986486
BIST
15:521.883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -13,97
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
|
1.916
En Düşük
1.873
15:5211,7652
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,2154
|Açılış
|: 11,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5200
|
11,9859
En Düşük
11,4819
15:5213,3436
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,2622
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9700
|
13,5579
En Düşük
13,0195
15:52684,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 9,88
|Açılış
|: 684,13
|
|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler15:51
|RODRG
|19,36
|6.046.160
|% 10,00
|
|YEOTK
|58,35
|121.058.623
|% 9,99
|
|PRKAB
|48,92
|9.678.920
|% 9,98
|
|ALGYO
|31,76
|88.028.075
|% 9,97
|
|VBTYZ
|22,34
|48.545.066
|% 9,94
|
|SEYKM
|13,73
|9.830.095
|% -9,97
|
|DOBUR
|71,30
|11.806.185
|% -9,97
|
|ROYAL
|3,31
|304.259
|% -7,54
|
|BASCM
|9,81
|115.551
|% -7,19
|
|TACTR
|34,00
|1.975.198
|% -7,15
|
|SASA
|51,50
|1.197.938.710
|% 0,29
|
|GARAN
|11,48
|1.105.821.988
|% -1,63
|
|SISE
|13,75
|1.092.244.671
|% 1,48
|
|EREGL
|28,66
|923.855.202
|% -0,21
|
|EKGYO
|2,21
|844.387.301
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,21
|844.387.301
|% -0,45
|
|YKBNK
|3,51
|559.074.597
|% -4,10
|
|ODAS
|1,35
|146.973.459
|% -0,74
|
|GARAN
|11,48
|1.105.821.988
|% -1,63
|
|SISE
|13,75
|1.092.244.671
|% 1,48
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,7409
|11,7498
|% 1,73
|
|Euro
|13,3051
|13,3382
|% 1,96
|
|Sterlin
|15,7015
|15,7802
|% 1,27
|
|Frank
|12,7250
|12,8016
|% 1,31
|
|Riyal
|3,1087
|3,1243
|% 1,20
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|4,44
|
|Altın Gr.
|684
|684
|9,88
|
|Cumhuriyet
|4.630
|4.700
|190,00
|
|Tam
|4.605
|4.726
|183,80
|
|Yarım
|2.226
|2.286
|88,91
|
|Çeyrek
|1.116
|1.143
|44,45
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,73
|8,74
|0,15
|
|B. Petrol
|79,13
|79,13
|0,91
|