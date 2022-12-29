Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

29.12.2022 20:20
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Portföyümüzde Yer Alan Etiler Alkent AVM 39 Adet Dükkan Ekspertiz Değerleme Raporu.
Rapor Tarihi
29.12.2022
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri III, No : 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket portföyünde yer alan Etiler Alkent AVM 39 dükkan için değerleme kuruluşunca hazırlanan Ekspertiz Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091318


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.477
Değişim :  2,46% |  131,31
Açılış :  5.348  
Önceki Kapanış :  5.346  
En Yüksek
5.477 En Düşük
5.332
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ICBCT 11,22 95.692.744 % 10,00  
GLRYH 13,20 96.042.666 % 10,00  
TERA 17,71 1.105.423 % 10,00  
ORMA 74,80 1.680.382 % 10,00  
BRKVY 39,38 494.614.616 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6987 18,7131 % 0,01  
Euro 19,9652 20,0115 % 0,78  
Sterlin 22,5037 22,6166 % 0,37  
Frank 20,1913 20,3129 % 0,67  
Riyal 4,9598 4,9847 % -0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.817 12,02  
Altın Gr. 1.093 1.093 6,96  
Cumhuriyet 7.326 7.437 30,00  
Tam 7.376 7.443 53,00  
Yarım 3.572 3.638 20,00  
Çeyrek 1.792 1.818 9,00  
Gümüş.Ons 23,93 23,96 0,46  
Gümüş Gr. 14,40 14,42 0,28  
B. Petrol 83,52 83,52 -0,47  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru