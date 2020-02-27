***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
27.02.2020 09:43
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. ve 7 nci maddelerinin tadili 27.02.2020 tarih ve 10025 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiş olup, yürürlükteki Esas Sözleşme ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 ve 7 21/02/2020 27/02/2020 10025
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821923
BIST
11:08114.219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -952,46
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
113.892
11:086,1599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1680
En Düşük
6,1506
11:086,7379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0404
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7452
En Düşük
6,6963
11:08327,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,03
|Açılış
|: 327,02
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|54,15
|14.907.644
|% 17,41
|
|OYAYO
|3,31
|26.661.404
|% 12,59
|
|HATEK
|10,91
|13.842.532
|% 12,13
|
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|
|GYHOL
|21,22
|94.832
|% -7,34
|
|BURVA
|14,50
|19.501
|% -6,39
|
|ALGYO
|16,76
|50.942.469
|% -5,84
|
|HALKS
|3,40
|24.483
|% -5,56
|
|ALCAR
|58,00
|2.418.282
|% -5,54
|
|THYAO
|12,89
|494.956.495
|% -2,64
|
|KRDMD
|2,89
|286.471.014
|% -0,69
|
|IHLGM
|1,38
|230.080.750
|% 3,76
|
|ASELS
|28,48
|192.795.188
|% -1,79
|
|BRSAN
|12,47
|91.478.731
|% -4,81
|
|IHLGM
|1,38
|230.080.750
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,89
|286.471.014
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,55
|71.712.991
|% 1,97
|
|KARSN
|1,86
|85.820.530
|% -4,12
|
|THYAO
|12,89
|494.956.495
|% -2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9312
|7,9710
|% 0,15
|
|Frank
|6,3115
|6,3495
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6371
|1,6453
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|11,99
|
|Altın Gr.
|326
|326
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|52,11
|52,11
|-0,70
|