***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
07.08.2020 18:32
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 6.695.176 828.425.786 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257
Diğer Düzeltmeler
24.999.945 -24.999.945
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 31.695.121 803.425.841 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257
Transferler
2.652.048 239.894.407 -242.546.455
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.825.561 7.697 69.129.159 71.962.417 71.962.417
Kar Payları
10 1.201.865 -1.201.865 1.201.865 -27.053.017 -25.851.152 -25.851.152
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -23.798.080 1.169.295 -11.641 33.145.304 1.044.522.113 69.129.159 1.189.519.522 1.189.519.522
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -23.798.080 4.332.591 -23.797 33.145.304 1.044.522.113 389.574.941 1.513.116.444 1.513.116.444
Transferler
53.749.206 -53.749.206 389.574.941 -389.574.941
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-282.487 3.050 106.700.212 106.420.775 106.420.775
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -23.798.080 4.050.104 -20.747 33.145.304 1.434.097.054 106.700.212 1.619.537.219 1.619.537.219
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.427.651 47.740.775
Dönem Karı (Zararı)
106.700.212 69.129.159
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.675.455 -40.973.054
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.463 10.313
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.538 67.962
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12 -7.667.006 -10.386.285
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-9.041.510 -30.510.332
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12,13 -13.940 -154.712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
22.976.764 18.373.197
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 26.098.832 23.806.659
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.350
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.416 -2.949.336
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.026.395 -1.454.971
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.097.089 -1.022.805
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
113.001.521 46.529.302
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -677.582.449 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 541.241.865 1.211.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-88.588 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.842.792 -4.593.234
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.067 -927
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -3.176.882 -12.526.431
Alınan Temettüler
99 202.018
Alınan Faiz
7.025.642 7.732.106
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.023.553 -19.463.023
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 0 6.388.129
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.023.553 0
Ödenen Temettüler
0 -25.851.152
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.608.412 23.684.518
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.608.412 23.684.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 121.601.288 79.114.990
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 99.992.876 102.799.508
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 99.992.876 121.601.288
Finansal Yatırımlar
4 32.868.384 471.761.995
Ticari Alacaklar
9.567.116 35.652.107
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,15 9.048.738 35.489.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 518.378 162.738
Stoklar
7 3.271.735 3.271.735
Peşin Ödenmiş Giderler
1.152.070 268.961
Diğer Dönen Varlıklar
1.021.849 697.924
ARA TOPLAM
147.874.030 633.254.010
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
147.874.030 633.254.010
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 600.326.097 15.691.515
Diğer Alacaklar
30.434 30.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.434 30.434
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 885.516.882 882.340.000
Maddi Duran Varlıklar
24.302 25.839
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.871 47.730
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.871 47.730
Peşin Ödenmiş Giderler
860 1.707
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.485.944.446 898.137.225
TOPLAM VARLIKLAR
1.633.818.476 1.531.391.235
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.179.730 2.276.511
Ticari Borçlar
3.553.111 3.551.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,15 22.839 32.682
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.530.272 3.519.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
65.858 83.351
Diğer Borçlar
2.678.360 4.914.353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.678.360 4.914.353
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
180.318 53.727
ARA TOPLAM
8.657.377 10.879.637
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.657.377 10.879.637
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.834.388 5.761.160
Diğer Borçlar
1.501.981 1.292.383
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.501.981 1.292.383
Uzun Vadeli Karşılıklar
287.511 341.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 287.511 341.611
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.623.880 7.395.154
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.281.257 18.274.791
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.619.537.219 1.513.116.444
Ödenmiş Sermaye
1,10 64.400.000 10.650.794
Sermaye Düzeltme Farkları
10 963.372 54.712.578
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -23.798.080 -23.798.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.029.357 4.308.794
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4 4.050.104 4.332.591
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.747 -23.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.747 -23.797
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 33.145.304 33.145.304
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 1.434.097.054 1.044.522.113
Net Dönem Karı veya Zararı
14 106.700.212 389.574.941
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.619.537.219 1.513.116.444
TOPLAM KAYNAKLAR
1.633.818.476 1.531.391.235
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 9.527.336 10.795.986 3.406.931 5.550.591
Satışların Maliyeti
11 -954.364 -845.178 -474.420 -428.725
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.572.972 9.950.808 2.932.511 5.121.866
BRÜT KAR (ZARAR)
8.572.972 9.950.808 2.932.511 5.121.866
Genel Yönetim Giderleri
-2.094.138 -1.982.744 -811.776 -1.102.297
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 108.027.194 69.958.285 42.964.043 24.556.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -6.710.669 -8.665.634 -4.845.531 -4.923.561
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
107.795.359 69.260.715 40.239.247 23.652.418
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
99 202.018 98 202.013
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
107.795.458 69.462.733 40.239.345 23.854.431
Finansman Giderleri
-1.095.246 -333.574 -127.838 -333.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
106.700.212 69.129.159 40.111.507 23.520.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14 106.700.212 69.129.159 40.111.507 23.520.857
DÖNEM KARI (ZARARI)
106.700.212 69.129.159 40.111.507 23.520.857
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
106.700.212 69.129.159 40.111.507 23.520.857
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 1,73390000 1,12330000 0,65180000 0,38220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-279.437 2.833.258 2.986.375 1.179.290
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4,10 -282.487 2.825.561 2.988.888 1.181.529
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.050 7.697 -2.513 -2.239
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-279.437 2.833.258 2.986.375 1.179.290
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.420.775 71.962.417 43.097.882 24.700.147
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
106.420.775 71.962.417 43.097.882 24.700.147
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866824
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