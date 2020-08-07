***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 6.695.176 828.425.786 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257Diğer Düzeltmeler24.999.945 -24.999.945Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 31.695.121 803.425.841 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257Transferler2.652.048 239.894.407 -242.546.455Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.825.561 7.697 69.129.159 71.962.417 71.962.417Kar Payları10 1.201.865 -1.201.865 1.201.865 -27.053.017 -25.851.152 -25.851.152Dönem Sonu Bakiyeler10.650.794 54.712.578 -23.798.080 1.169.295 -11.641 33.145.304 1.044.522.113 69.129.159 1.189.519.522 1.189.519.522Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.794 54.712.578 -23.798.080 4.332.591 -23.797 33.145.304 1.044.522.113 389.574.941 1.513.116.444 1.513.116.444Transferler53.749.206 -53.749.206 389.574.941 -389.574.941Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-282.487 3.050 106.700.212 106.420.775 106.420.775Dönem Sonu Bakiyeler64.400.000 963.372 -23.798.080 4.050.104 -20.747 33.145.304 1.434.097.054 106.700.212 1.619.537.219 1.619.537.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.427.651 47.740.775Dönem Karı (Zararı)106.700.212 69.129.159Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-16.675.455 -40.973.054Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.463 10.313Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler37.538 67.962Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12 -7.667.006 -10.386.285Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-9.041.510 -30.510.332Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12,13 -13.940 -154.712İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler22.976.764 18.373.197Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 26.098.832 23.806.659Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -6.350Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 1.416 -2.949.336Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.026.395 -1.454.971İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.097.089 -1.022.805Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları113.001.521 46.529.302Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 -677.582.449 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 541.241.865 1.211.473Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-88.588 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.842.792 -4.593.234Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.067 -927Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -3.176.882 -12.526.431Alınan Temettüler99 202.018Alınan Faiz7.025.642 7.732.106FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.023.553 -19.463.023Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 0 6.388.129Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.023.553 0Ödenen Temettüler0 -25.851.152YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.608.412 23.684.518NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.608.412 23.684.518DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 121.601.288 79.114.990DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 99.992.876 102.799.508Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 99.992.876 121.601.288Finansal Yatırımlar4 32.868.384 471.761.995Ticari Alacaklar9.567.116 35.652.107İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,15 9.048.738 35.489.369İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 518.378 162.738Stoklar7 3.271.735 3.271.735Peşin Ödenmiş Giderler1.152.070 268.961Diğer Dönen Varlıklar1.021.849 697.924ARA TOPLAM147.874.030 633.254.010TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR147.874.030 633.254.010DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 600.326.097 15.691.515Diğer Alacaklar30.434 30.434İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar30.434 30.434Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 885.516.882 882.340.000Maddi Duran Varlıklar24.302 25.839Maddi Olmayan Duran Varlıklar45.871 47.730Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar45.871 47.730Peşin Ödenmiş Giderler860 1.707TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.485.944.446 898.137.225TOPLAM VARLIKLAR1.633.818.476 1.531.391.235KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.179.730 2.276.511Ticari Borçlar3.553.111 3.551.695İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,15 22.839 32.682İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 3.530.272 3.519.013Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar65.858 83.351Diğer Borçlar2.678.360 4.914.353İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.678.360 4.914.353Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)180.318 53.727ARA TOPLAM8.657.377 10.879.637TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.657.377 10.879.637UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 3.834.388 5.761.160Diğer Borçlar1.501.981 1.292.383İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.501.981 1.292.383Uzun Vadeli Karşılıklar287.511 341.611Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 287.511 341.611TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.623.880 7.395.154TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.281.257 18.274.791ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.619.537.219 1.513.116.444Ödenmiş Sermaye1,10 64.400.000 10.650.794Sermaye Düzeltme Farkları10 963.372 54.712.578Geri Alınmış Paylar (-)10 -23.798.080 -23.798.080Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.029.357 4.308.794Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4 4.050.104 4.332.591Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.747 -23.797Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.747 -23.797Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 33.145.304 33.145.304Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 1.434.097.054 1.044.522.113Net Dönem Karı veya Zararı14 106.700.212 389.574.941TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.619.537.219 1.513.116.444TOPLAM KAYNAKLAR1.633.818.476 1.531.391.235Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 9.527.336 10.795.986 3.406.931 5.550.591Satışların Maliyeti11 -954.364 -845.178 -474.420 -428.725TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.572.972 9.950.808 2.932.511 5.121.866BRÜT KAR (ZARAR)8.572.972 9.950.808 2.932.511 5.121.866Genel Yönetim Giderleri-2.094.138 -1.982.744 -811.776 -1.102.297Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 108.027.194 69.958.285 42.964.043 24.556.410Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -6.710.669 -8.665.634 -4.845.531 -4.923.561ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)107.795.359 69.260.715 40.239.247 23.652.418Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler99 202.018 98 202.013FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)107.795.458 69.462.733 40.239.345 23.854.431Finansman Giderleri-1.095.246 -333.574 -127.838 -333.574SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)106.700.212 69.129.159 40.111.507 23.520.857SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14 106.700.212 69.129.159 40.111.507 23.520.857DÖNEM KARI (ZARARI)106.700.212 69.129.159 40.111.507 23.520.857Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları106.700.212 69.129.159 40.111.507 23.520.857Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 1,73390000 1,12330000 0,65180000 0,38220000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-279.437 2.833.258 2.986.375 1.179.290Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4,10 -282.487 2.825.561 2.988.888 1.181.529Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.050 7.697 -2.513 -2.239Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-279.437 2.833.258 2.986.375 1.179.290TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)106.420.775 71.962.417 43.097.882 24.700.147Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları106.420.775 71.962.417 43.097.882 24.700.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866824BIST