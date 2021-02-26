***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 6.695.176 828.425.786 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257Diğer Düzeltmeler2.5 24.999.945 -24.999.945Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 31.695.121 803.425.841 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257Transferler15 2.652.048 239.894.407 -242.546.455Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.988.857 -4.459 389.574.941 395.559.339 395.559.339Kar Payları15 1.201.865 -1.201.865 1.201.865 -27.053.017 -25.851.152 -25.851.152Dönem Sonu Bakiyeler10.650.794 54.712.578 -23.798.080 4.332.591 -23.797 33.145.304 1.044.522.113 389.574.941 1.513.116.444 1.513.116.444Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.794 54.712.578 -23.798.080 4.332.591 -23.797 33.145.304 1.044.522.113 389.574.941 1.513.116.444 1.513.116.444Transferler15 53.749.206 -53.749.206 9.634.853 339.368.088 -349.002.941Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.555.882 6.578 963.372 -21.995.618 9.888.473 -17.219 40.977.695 1.385.692.663 330.185.303 1.810.094.669 1.810.094.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-83.366.406 55.315.409Dönem Karı (Zararı)330.185.303 389.574.941Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-219.813.831 -304.176.715Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 20.351 19.536Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 74.039 60.086Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -18.512.886 -19.800.743Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-51.278.732 -13.159.500Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9,19 -149.703.118 -270.696.143Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-413.485 -599.951İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.955.049 -6.424.042Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 10.330.583 -7.436.905Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -33.550 -6.350Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 2.789.523 561.159Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.131.155 1.044.017İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-352 -585.963Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları121.326.521 78.974.184Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 -745.846.204 -467.475.727Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 541.241.865 443.816.952Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -88.588 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI12.001.523 4.984.370Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -16.776 -18.583Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -3.176.882 -14.573.857Alınan Temettüler20 389.349 592.068Alınan Faiz14.805.832 18.984.742FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI