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***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2021 20:58



***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 6.695.176 828.425.786 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257
Diğer Düzeltmeler
2.5 24.999.945 -24.999.945
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 31.695.121 803.425.841 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257
Transferler
15 2.652.048 239.894.407 -242.546.455
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.988.857 -4.459 389.574.941 395.559.339 395.559.339
Kar Payları
15 1.201.865 -1.201.865 1.201.865 -27.053.017 -25.851.152 -25.851.152
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -23.798.080 4.332.591 -23.797 33.145.304 1.044.522.113 389.574.941 1.513.116.444 1.513.116.444
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -23.798.080 4.332.591 -23.797 33.145.304 1.044.522.113 389.574.941 1.513.116.444 1.513.116.444
Transferler
15 53.749.206 -53.749.206 9.634.853 339.368.088 -349.002.941
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.555.882 6.578 963.372 -21.995.618 9.888.473 -17.219 40.977.695 1.385.692.663 330.185.303 1.810.094.669 1.810.094.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.366.406 55.315.409
Dönem Karı (Zararı)
330.185.303 389.574.941
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-219.813.831 -304.176.715
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 20.351 19.536
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 74.039 60.086
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -18.512.886 -19.800.743
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-51.278.732 -13.159.500
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9,19 -149.703.118 -270.696.143
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-413.485 -599.951
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.955.049 -6.424.042
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 10.330.583 -7.436.905
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -33.550 -6.350
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.789.523 561.159
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.131.155 1.044.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-352 -585.963
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
121.326.521 78.974.184
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -745.846.204 -467.475.727
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 541.241.865 443.816.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -88.588 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.001.523 4.984.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -16.776 -18.583
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.176.882 -14.573.857
Alınan Temettüler
20 389.349 592.068
Alınan Faiz
14.805.832 18.984.742
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
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Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,38 26,41 -0,96  
Gümüş Gr. 6,31 6,31 -0,17  
B. Petrol 64,90 64,90 -1,22  
Seans Raporu 18:05
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