***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.400.000 963.372 -21.995.618 9.888.473 -17.219 40.977.695 1.385.692.663 330.185.303 1.810.094.669 1.810.094.669Diğer Düzeltmeler2.2 -9.105.268 -944.175 17.842.091 26.372.228 11.491.609 45.656.485 37.797.860 83.454.345Düzeltmelerden Sonraki Tutar64.400.000 963.372 -21.995.618 -9.105.268 8.944.298 -17.219 17.842.091 40.977.695 1.412.064.891 341.676.912 1.855.751.154 37.797.860 1.893.549.014Transferler9.551.389 281.893.523 -291.444.912Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.740.425 1.844 6.251.513 105.460.721 113.454.503 4.435.956 117.890.459Kar Payları10 -50.232.000 -50.232.000 -50.232.000Dönem Sonu Bakiyeler64.400.000 963.372 -21.995.618 -9.105.268 10.684.723 -15.375 24.093.604 50.529.084 1.693.958.414 105.460.721 1.918.973.657 42.233.816 1.961.207.473Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.400.000 963.372 -19.763.998 13.277.599 -55.195 30.804.310 48.297.464 1.660.631.817 1.261.477.309 3.060.032.678 3.060.032.678Diğer Düzeltmeler2.2 -58.579.468 76.130.968 60.144.645 4.821.081 82.517.226 82.517.226Düzeltmelerden Sonraki Tutar64.400.000 963.372 -19.763.998 -58.579.468 13.277.599 -55.195 106.935.278 48.297.464 1.720.776.462 1.266.298.390 3.142.549.904 3.142.549.904Transferler10.304.000 1.149.734.390 -1.160.038.390Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.828.676 9.608 329.955 82.965.165 97.133.404 97.133.404Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-108.023.200 -108.023.200 -108.023.200Kar Payları10 -106.260.000 -106.260.000 -106.260.000Dönem Sonu Bakiyeler64.400.000 963.372 -19.763.998 -166.602.668 27.106.275 -45.587 107.265.233 58.601.464 2.870.510.852 82.965.165 3.025.400.108 3.025.400.108Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI253.605.116 189.426.389Dönem Karı (Zararı)82.965.165 105.729.002Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-74.237.315 -30.694.987Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler98.194 11.415Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler88.512 15.729Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12 -8.975.275 -4.931.982Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-65.365.574 -25.797.263Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-206.091 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12,13 122.919 7.114İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler221.778.692 66.843.538Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 120.887.203 14.070.075Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -11.600Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-81.340 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 1.376.423 273.092Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.072.391 1.194.033İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler104.668.797 51.317.938Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları230.506.542 141.877.553Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 0 -645.275.096Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 23.098.574 692.846.858Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -22.926YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-108.043.084 3.512.962İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-108.023.200 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.916.983 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -5.189.178 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.500.000 0Alınan Temettüler0 2Alınan Faiz7.586.277 3.512.960FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-108.491.656 -52.422.505Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.231.656 -2.190.505Ödenen Temettüler-106.260.000 -50.232.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.070.376 140.516.846Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi329.955 10.419.188NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.400.331 150.936.034DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 128.290.389 15.935.243DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 165.690.720 166.871.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 165.690.720 128.290.389 15.935.243Finansal Yatırımlar4 427.018.967 395.484.549 630.367.091Ticari Alacaklar20.653.879 141.664.076 26.041.848İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,16 19.381.495 140.472.759 25.006.214İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.272.384 1.191.317 1.035.634Stoklar7 3.353.075 3.271.735 3.271.735Peşin Ödenmiş Giderler3.508.334 1.363.574 1.253.252Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.885.834 3.663.303 2.766.841Diğer Dönen Varlıklar219.202 151.891 248.373ARA TOPLAM623.330.011 673.889.517 679.884.383Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar271.576 2.184.129 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR623.601.587 676.073.646 679.884.383DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 167.327.220 142.080.898 111.192.121Diğer Alacaklar75.584 75.584 63.984İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar75.584 75.584 63.984Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 2.408.286.582 2.402.735.815 1.143.051.455Maddi Duran Varlıklar5.313.309 157.004 129.901Maddi Olmayan Duran Varlıklar114.839 110.010 37.556Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar114.839 110.010 37.556TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.581.117.534 2.545.159.311 1.254.475.017TOPLAM VARLIKLAR3.204.719.121 3.221.232.957 1.934.359.400KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.133.396 2.276.511 2.276.511Ticari Borçlar9.365.193 7.988.845 6.394.743İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,16 606.477 397.156 4.744İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 8.758.716 7.591.689 6.389.999Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar793.812 94.050 72.635Diğer Borçlar16.918.615 22.270.553 3.916.378İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.918.615 22.270.553 3.916.378Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 66.851 59.228Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü323.203 846.434 1.249.594Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler106.260.000 0 0ARA TOPLAM135.794.219 33.543.244 13.969.089TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER135.794.219 33.543.244 13.969.089UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 0 2.088.541 4.004.635Diğer Borçlar8.299.809 8.020.262 5.625.029İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.299.809 8.020.262 5.625.029Uzun Vadeli Karşılıklar516.312 437.408 320.484Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 516.312 437.408 320.484Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 34.708.673 34.593.598 16.891.149TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.524.794 45.139.809 26.841.297TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER179.319.013 78.683.053 40.810.386ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.025.400.108 3.142.549.904 1.855.751.154Ödenmiş Sermaye1,10 64.400.000 64.400.000 64.400.000Sermaye Düzeltme Farkları10 963.372 963.372 963.372Geri Alınmış Paylar (-)10 -19.763.998 -19.763.998 -21.995.618Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi2.9 -166.602.668 -58.579.468 -9.105.268Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27.060.688 13.222.404 8.927.079Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4 27.106.275 13.277.599 8.944.298Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-45.587 -55.195 -17.219Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-45.587 -55.195 -17.219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)107.265.233 106.935.278 17.842.091Yabancı Para Çevrim Farkları107.265.233 106.935.278 17.842.091Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 58.601.464 48.297.464 40.977.695Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 2.870.510.852 1.720.776.462 1.412.064.891Net Dönem Karı veya Zararı14 82.965.165 1.266.298.390 341.676.912Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 37.797.860TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.025.400.108 3.142.549.904 1.893.549.014TOPLAM KAYNAKLAR3.204.719.121 3.221.232.957 1.934.359.400Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 17.016.776 11.033.411Satışların Maliyeti11 -982.940 -376.020TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.033.836 10.657.391BRÜT KAR (ZARAR)16.033.836 10.657.391Genel Yönetim Giderleri-7.625.094 -3.565.080Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 98.673.077 108.774.858Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -23.554.298 -9.069.203ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)83.527.521 106.797.966Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler206.091 2FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)83.733.612 106.797.968Finansman Giderleri-474.361 -723.599SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)83.259.251 106.074.369Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri15 -294.086 -345.367Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -285.819 -346.346Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -8.267 979SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)82.965.165 105.729.002DÖNEM KARI (ZARARI)82.965.165 105.729.002Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 268.281Ana Ortaklık Payları14 82.965.165 105.460.721Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 14 1,34820000 1,71370000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13.838.284 1.742.269Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4,10 13.828.676 1.740.425Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.608 1.844Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar329.955 10.419.188Yabancı Para Çevrim Farkları329.955 10.419.188DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.168.239 12.161.457TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)97.133.404 117.890.459Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 4.435.956Ana Ortaklık Payları97.133.404 113.454.503http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027397BIST