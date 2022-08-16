***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.400.000 963.372 -21.995.618 9.888.473 -17.219 40.977.695 1.385.692.663 330.185.303 1.810.094.669 1.810.094.669Transferler9.551.389 270.401.914 -279.953.303Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.089.132 -8.201 1.260.080 161.472.895 163.813.906 163.813.906Kar Payları11 2.231.620 -2.231.620 2.231.620 -50.232.000 -48.000.380 -48.000.380Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.305.620 2.305.620Dönem Sonu Bakiyeler64.400.000 963.372 -19.763.998 8.671.985 -25.420 1.260.080 48.297.464 1.660.631.817 161.472.895 1.925.908.195 1.925.908.195Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.400.000 963.372 -19.763.998 13.277.599 -55.195 30.804.310 48.297.464 1.660.631.817 1.261.477.309 3.060.032.678 3.060.032.678Transferler10.304.000 1.144.913.309 -1.155.217.309Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.247.541 -101.329 138.632.989 178.088.558 340.867.759 340.867.759Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-21.367.247 -21.367.247 -21.367.247Kar Payları11 4.720.735 -4.720.735 4.720.735 -106.260.000 -101.539.265 -101.539.265Dönem Sonu Bakiyeler64.400.000 963.372 -15.043.263 -21.367.247 37.525.140 -156.524 169.437.299 53.880.729 2.810.265.861 178.088.558 3.277.993.925 3.277.993.925Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI139.547.038 153.386.716Dönem Karı (Zararı)178.088.558 161.472.895Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-162.262.664 -59.850.702Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler39.230 10.872Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler114.181 36.701Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 -18.813.774 -14.202.619Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-143.373.080 -45.755.206Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-79.380 198.058Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-232.953 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler13,14 83.112 -138.508İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler88.268.499 10.297.449Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 110.821.345 12.838.782Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-42.572 -11.600Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -3.396.788 -4.593.816Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.407.848 3.820.382İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.705.638 -1.756.299Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları104.094.393 111.919.642Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 0 -651.356.858Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 35.452.645 692.846.858Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -22.926YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-133.438.940 -45.866.474İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-108.023.200 -49.474.200Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.036.640 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -34.981.468 -3.336.557Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.500.000 0Alınan Temettüler272.311 1.738.807Alınan Faiz7.830.057 5.205.476FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-103.724.587 -50.102.045Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.185.322 -2.101.665Ödenen Temettüler-101.539.265 -48.000.380YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-97.616.489 57.418.197NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-97.616.489 57.418.197DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 124.106.632 9.710.342DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 26.490.143 67.128.539Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 26.490.143 124.106.632Finansal Yatırımlar4 492.548.575 395.484.549Ticari Alacaklar29.600.552 140.777.320İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,16 29.245.645 140.472.759İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 354.907 304.561Stoklar7 3.271.735 3.271.735Peşin Ödenmiş Giderler3.434.571 1.160.622Diğer Dönen Varlıklar3.584.869 151.891ARA TOPLAM558.930.445 664.952.749Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar298.438 2.184.129TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR559.228.883 667.136.878DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 188.168.565 142.080.898Diğer Alacaklar118.156 75.584İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar118.156 75.584Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 320.861.843 95.493.521Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 2.225.242.605 2.190.261.137Maddi Duran Varlıklar164.025 26.846Maddi Olmayan Duran Varlıklar970.241 110.010Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar970.241 110.010TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.735.525.435 2.428.047.996TOPLAM VARLIKLAR3.294.754.318 3.095.184.874KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.179.730 2.276.511Ticari Borçlar4.525.112 7.921.900İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,16 1.256.059 397.156İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 3.269.053 7.524.744Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar273.054 94.050Diğer Borçlar5.700.188 19.674.993İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.700.188 19.674.993Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)270.247 66.851Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler245 0ARA TOPLAM12.948.576 30.034.305TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.948.576 30.034.305UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 0 2.088.541Diğer Borçlar3.158.899 2.591.942İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.158.899 2.591.942Uzun Vadeli Karşılıklar652.918 437.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 652.918 437.408TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.811.817 5.117.891TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.760.393 35.152.196ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.277.993.925 3.060.032.678Ödenmiş Sermaye1,11 64.400.000 64.400.000Sermaye Düzeltme Farkları11 963.372 963.372Geri Alınmış Paylar (-)11 -15.043.263 -19.763.998Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi8 -21.367.247 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)37.368.616 13.222.404Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4 37.525.140 13.277.599Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-156.524 -55.195Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-156.524 -55.195Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)169.437.299 30.804.310Yabancı Para Çevrim Farkları169.437.299 30.804.310Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 53.880.729 48.297.464Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 2.810.265.861 1.660.631.817Net Dönem Karı veya Zararı15 178.088.558 1.261.477.309TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.277.993.925 3.060.032.678TOPLAM KAYNAKLAR3.294.754.318 3.095.184.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 26.970.609 15.517.772 14.916.526 8.046.681Satışların Maliyeti12 -1.882.294 -753.197 -899.354 -377.177TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.088.315 14.764.575 14.017.172 7.669.504BRÜT KAR (ZARAR)25.088.315 14.764.575 14.017.172 7.669.504Genel Yönetim Giderleri-6.754.272 -2.102.974 -3.321.414 -1.039.405Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 200.075.455 156.303.192 101.738.059 47.821.970Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -40.384.889 -6.644.991 -16.904.446 2.085.836ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)178.024.609 162.319.802 95.529.371 56.537.905Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler505.264 163.591 299.173 163.589Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 79.380 -198.058 -658.817 -198.058FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)178.609.253 162.285.335 95.169.727 56.503.436Finansman Giderleri-520.695 -812.440 -46.334 -88.841SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)178.088.558 161.472.895 95.123.393 56.414.595SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15 178.088.558 161.472.895 95.123.393 56.414.595DÖNEM KARI (ZARARI)178.088.558 161.472.895 95.123.393 56.414.595Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları178.088.558 161.472.895 95.123.393 56.414.595Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 2,89390000 2,62390000 1,54570000 0,91670000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar24.146.212 1.080.931 10.307.928 -1.841.110Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4,11 24.247.541 1.089.132 10.418.865 -1.831.065Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-101.329 -8.201 -110.937 -10.045Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar138.632.989 1.260.080 138.303.034 1.260.080Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar138.632.989 1.260.080 138.303.034 1.260.080DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)162.779.201 2.341.011 148.610.962 -581.030TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)340.867.759 163.813.906 243.734.355 55.833.565Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları340.867.759 163.813.906 243.734.355 55.833.565http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056114BIST