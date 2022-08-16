***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2022 21:42
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 963.372 -21.995.618 9.888.473 -17.219 40.977.695 1.385.692.663 330.185.303 1.810.094.669 1.810.094.669
Transferler
9.551.389 270.401.914 -279.953.303
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.089.132 -8.201 1.260.080 161.472.895 163.813.906 163.813.906
Kar Payları
11 2.231.620 -2.231.620 2.231.620 -50.232.000 -48.000.380 -48.000.380
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.305.620 2.305.620
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -19.763.998 8.671.985 -25.420 1.260.080 48.297.464 1.660.631.817 161.472.895 1.925.908.195 1.925.908.195
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 963.372 -19.763.998 13.277.599 -55.195 30.804.310 48.297.464 1.660.631.817 1.261.477.309 3.060.032.678 3.060.032.678
Transferler
10.304.000 1.144.913.309 -1.155.217.309
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.247.541 -101.329 138.632.989 178.088.558 340.867.759 340.867.759
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-21.367.247 -21.367.247 -21.367.247
Kar Payları
11 4.720.735 -4.720.735 4.720.735 -106.260.000 -101.539.265 -101.539.265
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -15.043.263 -21.367.247 37.525.140 -156.524 169.437.299 53.880.729 2.810.265.861 178.088.558 3.277.993.925 3.277.993.925
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.547.038 153.386.716
Dönem Karı (Zararı)
178.088.558 161.472.895
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-162.262.664 -59.850.702
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39.230 10.872
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
114.181 36.701
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -18.813.774 -14.202.619
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-143.373.080 -45.755.206
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-79.380 198.058
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-232.953 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13,14 83.112 -138.508
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
88.268.499 10.297.449
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 110.821.345 12.838.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.572 -11.600
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.396.788 -4.593.816
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.407.848 3.820.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.705.638 -1.756.299
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
104.094.393 111.919.642
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 0 -651.356.858
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 35.452.645 692.846.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -22.926
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-133.438.940 -45.866.474
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-108.023.200 -49.474.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.036.640 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -34.981.468 -3.336.557
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.500.000 0
Alınan Temettüler
272.311 1.738.807
Alınan Faiz
7.830.057 5.205.476
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-103.724.587 -50.102.045
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.185.322 -2.101.665
Ödenen Temettüler
-101.539.265 -48.000.380
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-97.616.489 57.418.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-97.616.489 57.418.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 124.106.632 9.710.342
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 26.490.143 67.128.539
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 26.490.143 124.106.632
Finansal Yatırımlar
4 492.548.575 395.484.549
Ticari Alacaklar
29.600.552 140.777.320
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,16 29.245.645 140.472.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 354.907 304.561
Stoklar
7 3.271.735 3.271.735
Peşin Ödenmiş Giderler
3.434.571 1.160.622
Diğer Dönen Varlıklar
3.584.869 151.891
ARA TOPLAM
558.930.445 664.952.749
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
298.438 2.184.129
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
559.228.883 667.136.878
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 188.168.565 142.080.898
Diğer Alacaklar
118.156 75.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
118.156 75.584
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 320.861.843 95.493.521
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 2.225.242.605 2.190.261.137
Maddi Duran Varlıklar
164.025 26.846
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
970.241 110.010
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
970.241 110.010
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.735.525.435 2.428.047.996
TOPLAM VARLIKLAR
3.294.754.318 3.095.184.874
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.179.730 2.276.511
Ticari Borçlar
4.525.112 7.921.900
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,16 1.256.059 397.156
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.269.053 7.524.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
273.054 94.050
Diğer Borçlar
5.700.188 19.674.993
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.700.188 19.674.993
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
270.247 66.851
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
245 0
ARA TOPLAM
12.948.576 30.034.305
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.948.576 30.034.305
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 2.088.541
Diğer Borçlar
3.158.899 2.591.942
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.158.899 2.591.942
Uzun Vadeli Karşılıklar
652.918 437.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 652.918 437.408
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.811.817 5.117.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.760.393 35.152.196
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.277.993.925 3.060.032.678
Ödenmiş Sermaye
1,11 64.400.000 64.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 963.372 963.372
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -15.043.263 -19.763.998
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
8 -21.367.247 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
37.368.616 13.222.404
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4 37.525.140 13.277.599
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-156.524 -55.195
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-156.524 -55.195
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
169.437.299 30.804.310
Yabancı Para Çevrim Farkları
169.437.299 30.804.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 53.880.729 48.297.464
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 2.810.265.861 1.660.631.817
Net Dönem Karı veya Zararı
15 178.088.558 1.261.477.309
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.277.993.925 3.060.032.678
TOPLAM KAYNAKLAR
3.294.754.318 3.095.184.874
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 26.970.609 15.517.772 14.916.526 8.046.681
Satışların Maliyeti
12 -1.882.294 -753.197 -899.354 -377.177
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.088.315 14.764.575 14.017.172 7.669.504
BRÜT KAR (ZARAR)
25.088.315 14.764.575 14.017.172 7.669.504
Genel Yönetim Giderleri
-6.754.272 -2.102.974 -3.321.414 -1.039.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 200.075.455 156.303.192 101.738.059 47.821.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -40.384.889 -6.644.991 -16.904.446 2.085.836
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.024.609 162.319.802 95.529.371 56.537.905
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
505.264 163.591 299.173 163.589
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 79.380 -198.058 -658.817 -198.058
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
178.609.253 162.285.335 95.169.727 56.503.436
Finansman Giderleri
-520.695 -812.440 -46.334 -88.841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
178.088.558 161.472.895 95.123.393 56.414.595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15 178.088.558 161.472.895 95.123.393 56.414.595
DÖNEM KARI (ZARARI)
178.088.558 161.472.895 95.123.393 56.414.595
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
178.088.558 161.472.895 95.123.393 56.414.595
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 2,89390000 2,62390000 1,54570000 0,91670000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24.146.212 1.080.931 10.307.928 -1.841.110
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4,11 24.247.541 1.089.132 10.418.865 -1.831.065
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-101.329 -8.201 -110.937 -10.045
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
138.632.989 1.260.080 138.303.034 1.260.080
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
138.632.989 1.260.080 138.303.034 1.260.080
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
162.779.201 2.341.011 148.610.962 -581.030
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
340.867.759 163.813.906 243.734.355 55.833.565
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
340.867.759 163.813.906 243.734.355 55.833.565
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056114
BIST