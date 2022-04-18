***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 29.03.2022 Tarihli Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 25.02.2022Genel Kurul Tarihi 29.03.2022Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Alarko Merkezi Muallim Naci Cad. No:69 34347 Ortaköy-Beşiktaş/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve saygı duruşu.2 - Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.3 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.4 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.5 - 2021 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda karar.7 - 2021 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.8 - Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.9 - 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında müzakare ve karar.10 - Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.11 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.14 - Dilek ve öneriler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2021 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 GENEL KURUL DAVET İLANI GÜNDEM VE VEKALET.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2022 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2022 tarih ve 73246245 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi NURAN DEVRİM' in gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2022 tarih ve 10528 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 02.03.2022 tarih 13471 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 64.400.000,-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 33.196.070,52 TL olan 3.319.607.052 payın temsilen, toplam itibari değeri 102.687,80 TL olan 10.268.780 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET AHKEMOĞLU tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri ALPASLAN SERPEN ile MUSTAFA TANSU USLU ve Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen ONUR ÜNAL'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.1. Saygı duruşunda bulunuldu.2. Toplantı Başkanlığına MEHMET AHKEMOĞLU'nun seçilmesine, 101 TL'lik red oyuna karşılık 33.298.657,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na ZÜMRÜT DİLEK ELMAS'ı, Tutanak Yazmanlığı'na CANAN ÖNEN'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı FATMA ACAR'ı görevlendirmiştir.Tevdi eden temsilcilerinin 204.249,-TL itibari değerli payları temsil ettikleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, 101 TL'lik red oyuna karşılık 33.298.657,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.4. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen ONUR ÜNAL tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.5. 2021 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Fiziki ortamda hissedarlarımızdan Hamza Ay söz alarak, 2022 yılında finansal tablolar konsolide yayınlanacaktır. Bu durumun bilançolara etkisi ne olacaktır diye sordu. Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Mehmet Ahkmeoğlu finansal tablolara çok önemli bir etkisinin olmayacağını söyledi.Hissedarlardan Mustafa Can Kaya'nın elektronik platform üzerinden ilettiği 2021 yılı hesap döneminde edinilen Rusya Mosalarko şirketinin finansallara etkisi ne ölçüdedir sorusuna, Yönetim Kurulu tarafından kira gelirlerimizin aynı şekilde devam edeceği yönünde cevap verildi.Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu 100 TL'lik red oyuna karşılık 33.298.658,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul ve tasdik edildi.6. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda 101 TL'lik red oyuna karşılık, 33.298.657,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.7. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda• Şirketimizin 2021 yılına ait finansal tablolarında yer alan dönem kârı 1.261.477.309 TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,• Yıl içinde yapılan 850.000 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş 1.262.327.309 TL net dağıtılabilir dönem kârından, 106.260.000 TL' lik kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,• Dağıtılacak kâr payı üzerinden 10.304.000 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,• Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,• Kâr payı dağıtımına 25 Nisan 2022 tarihinde başlanmasına,100,- TL'lik red oyuna karşılık 33.298.658,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi8. 2021 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 850.000,-TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.9. 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının verilen yazılı önerge doğrultusunda 2.625.000,-TL olmasına 205.418 TL'lik red oyuna karşılık 33.093.340,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.Fiziki ortamda hissedarlarımızdan Gökhan Özen söz alarak, bağışlar hakkında daha sonra bilgi veriliyor ymu sorusuna Yönetim Kurulu tarafından cevap verildi.Elektronik ortamda Hissedarlardan Muhammet Said Karabulut tarafından aşağıdaki önerge verildi:2022 yılında yapılacak olan bağış tutarının %10'unun Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına, %10'unun Mehmetcik Vakfına, %10'unun da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına ayrılmasının oylamaya sunulması.Söz konusu önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama s