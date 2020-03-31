***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 17:48
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yüksel VAROL, 31.03.2020 tarihi itibarıyla emeklilik prosedürümüz gereğince emekli olmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833612
BIST
17:3989.843
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 1.783,36
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
17:396,5791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
17:397,2149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0469
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
17:39340,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -2,85
|Açılış
|: 340,46
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|GSDHO
|1,21
|49.765.313
|% 10,00
|
|YAPRK
|6,82
|2.711.268
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.141.247
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.876.650
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.537.428
|% -9,87
|
|QNBFL
|103,00
|9.342.318
|% -8,04
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|GARAN
|8,21
|692.056.104
|% 2,11
|
|THYAO
|9,03
|688.896.476
|% 3,56
|
|ECILC
|4,77
|641.337.932
|% 4,15
|
|ASELS
|23,64
|474.907.936
|% 1,72
|
|PGSUS
|34,20
|435.026.545
|% 9,97
|
|ECILC
|4,77
|641.337.932
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|134.564.832
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,89
|224.394.383
|% 1,07
|
|GSRAY
|2,22
|242.650.430
|% 9,90
|
|IHLAS
|0,51
|44.614.193
|% 8,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1545
|8,1954
|% 0,14
|
|Frank
|6,7997
|6,8407
|% -0,45
|
|Riyal
|1,7408
|1,7495
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.611
|-11,35
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,06
|14,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|26,42
|26,42
|0,00
|
Seans Raporu
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17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1538, 91 artarak (% 1.84 ) 85, 001
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17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, EKIZ, MEGAP, EGCYO, EGCYH, MEGAP
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17:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOGUB, IDGYO, EKGYO
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17:53
AKGRT, SNKRN, DESPC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:53
ISMEN, MAVI, MTRYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında