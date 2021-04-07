***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2021 - 23.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMarksistskaya Sok., No 16, 109147 Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulün üst hakkına sahip olan, faaliyeti sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonunda mukim Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesi Nexia Pacioli Consulting LLC tarafından yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı Kararı'nda belirlenmiş olan ‘'Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde Uyulacak Esaslar''ın E maddesi ‘'Yabancı Ülkelerdeki Değerlemeler Hakkında Özel Hususlar" uyarınca, Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesini yapan Nexia Pacioli Consulting LLC'nin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen "Gayrimenkul Dışındaki Varlıkları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar"ın muadili niteliğinde olduğu ilan olunur.Değerleme raporunda yer verilen değerlemeyi yapan kuruluş ve kişilerin eğitim ve tecrübesi ile sahip olduğu lisanslara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: , 2004 yılından itibaren değerleme hizmeti veren bir şirket olup, Rusya Federasyonu 29 Temmuz 1998 tarih ve 135-fz numaralı değerleme faaliyetleri hakkındaki federal yasaya tabidir. Nexia Pacioli Consulting LLCDEĞERLEMEYİ YAPAN KİŞİLERİNADI SOYADIEĞİTİM VE TECRÜBESİLİSANSLARIElena KaverinaRusya Hükümeti Finans Akademisi Finans Uzmanlık dalında lisans diploması. (2004)16 yıllık iş tecrübesine sahiptir.Federal Bütçe Kurumu, Federal Kaynak Merkezi Tarafından Verilen İş Değerleme Yeterlilik Belgesi.Özdenetim Bölgelerarası Değerleme Uzmanları Birliği Üyeliği.Andrey YaskevichN. P. Pastukov Devlet Endüstri Yönetimi Akademisi Mülkiyet Değeri Tespiti, İşletme Değeri Tespiti Dalında Lisans Diploması. (2008)12 yıllık iş tecrübesine sahiptir.Gayrimenkul Değerleme Yeterlilik Belgesi.Ulusal Değerleme Uzmanları Kurulu Üyeliği.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924096BIST