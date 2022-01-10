***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2022 18:43
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği' nin (III-48.01), 40 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasının (ç) bendi gereğince
Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerimiz için 2021 yılında yapılan kira sözleşmeleri tutarı KDV hariç yaklaşık 122 mio TL dir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992238
BIST
17:592.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.045
17:5913,8083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:5915,6495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0758
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:59795,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,44
|Açılış
|: 795,86
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YAPRK
|33,00
|19.022.006
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.238.188
|% 9,99
|
|ESCAR
|33,98
|14.897.374
|% 9,97
|
|UZERB
|56,30
|978.832
|% 9,96
|
|ATATP
|69,75
|57.679.440
|% 9,93
|
|LIDFA
|4,29
|66.234.024
|% -9,87
|
|ELITE
|18,00
|279.087.307
|% -9,27
|
|RALYH
|11,37
|35.082.513
|% -6,34
|
|TETMT
|323,00
|10.195.740
|% -4,15
|
|SRVGY
|94,30
|10.304.087
|% -4,12
|
|KOZAL
|125,50
|830.185.176
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,42
|822.276.664
|% 3,42
|
|BIMAS
|71,35
|626.380.696
|% -1,86
|
|TAVHL
|38,50
|573.827.422
|% 3,16
|
|TKFEN
|23,12
|374.002.508
|% 2,76
|
|EKGYO
|2,42
|822.276.664
|% 3,42
|
|ODAS
|1,38
|159.939.573
|% -0,72
|
|KATMR
|1,46
|103.048.540
|% 0,69
|
|HALKB
|4,72
|221.582.992
|% 1,07
|
|CEMAS
|1,16
|50.875.174
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7938
|13,7996
|% -0,05
|
|Euro
|15,6231
|15,6470
|% -0,50
|
|Sterlin
|18,6255
|18,7189
|% -0,47
|
|Frank
|14,8425
|14,9319
|% -0,89
|
|Riyal
|3,6626
|3,6810
|% -0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-2,79
|
|Altın Gr.
|796
|796
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,03
|
|B. Petrol
|81,34
|81,34
|-0,41
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem