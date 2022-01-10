***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği' nin (III-48.01), 40 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasının (ç) bendi gereğinceŞirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerimiz için 2021 yılında yapılan kira sözleşmeleri tutarı KDV hariç yaklaşık 122 mio TL dir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992238BIST