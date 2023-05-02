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***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.05.2023 15:52
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2023 - 03.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

29.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı Sn. Neslihan Tonbul için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurumuz daha önce kamuya açıklanmıştı.  SPK'nın 28.04.2023 tarihli yazısı ile Sn. Neslihan Tonbul'un bağımsız üye adaylığı için olumsuz görüş verilmediği 02.05.2023 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144555


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Yarım 4.438 4.587 27,00  
Çeyrek 2.222 2.287 4,00  
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