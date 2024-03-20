***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafındanKurumsal Yönetim Komitesinin raporla kurulumuza sunduğu öneri üzerine Sayın Bedriye Banu KÖKER, Sayın Neslihan TONBUL ve Sayın Nergis AYVAZ BUMEDİAN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak belirlenmesine ve adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının seçilmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak SPK'dan görüş alınması için başvuruda bulunulmasına, SPK'nın olumsuz görüş bildirmemesi halinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları'nın seçilmeleri hususunun Genel Kurul'a sunulmasına, karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.SPK'nın 20.03.2024 tarih ve E-12233903-110.07.07-51569 sayılı yazısı ile söz konusu yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.Söz konusu bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları ve özgeçmiş bilgileri ekte yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260665BIST