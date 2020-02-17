***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.02.2020 09:44
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Tarafından Onaylanan Belgeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.650.794
Ulaşılacak Sermaye (TL) 64.400.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00011 165.000 832.672,098 504,64975 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00029 235.000 1.185.926,928 504,64975 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 Hamiline
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 10.250.794 51.730.606,974 504,64975 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 10.650.794 53.749.206,000 504,64975
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 53.749.206
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 ve 7 nci maddeler
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.01.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 13.02.2020
SPK Başvuru Tarihi 14.01.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.02.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermayesi 20.000.000,-TL, çıkarılmış sermayesi 10.650.794,-TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kr nominal değerde 5.374.920.600 adet hamiline yazılı C grubu pay karşılığı 53.749.206,-TL tutarında artırılarak 64.400.000,-TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin 6 ve 7 nci maddelerinin tadili için 14.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulduğu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2020 tarih ve 2020/11 no.lu bülteninde bu başvurumuzun onaylandığı daha önce kamuya duyurulmuştu.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819362
BIST