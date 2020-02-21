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***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.02.2020 18:14
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***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili ve Bedelsiz Pay Alma Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.650.794
Ulaşılacak Sermaye (TL) 64.400.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00011 165.000 832.672,098 504,64975 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00029 235.000 1.185.926,928 504,64975 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 Hamiline
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 10.250.794 51.730.606,974 504,64975 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 10.650.794 53.749.206,000 504,64975

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 25.02.2020

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 53.749.206


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 ve 7 nci maddeler
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.01.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 13.02.2020
SPK Başvuru Tarihi 14.01.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.02.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 27.02.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 26.02.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 21.02.2020

Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermayesi 20.000.000,-TL, çıkarılmış sermayesi 10.650.794,-TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kr nominal değerde 5.374.920.600 adet hamiline yazılı C grubu pay karşılığı 53.749.206,-TL tutarında artırılarak 64.400.000,-TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin 6 ve 7 nci maddelerinin tadili için 14.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulduğu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2020 tarih ve 2020/11 no.lu bülteninde bu başvurumuzun onaylandığı daha önce kamuya duyurulmuştu.
Bedelsiz sermaye artırımı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.02.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 25.02.2020' dir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820992


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RYSAS 9,56 6.857.102 % 19,95  
RYGYO 9,77 106.268.119 % 18,00  
ESCOM 3,12 9.558.814 % 14,71  
GYHOL 26,90 836.693 % 14,08  
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