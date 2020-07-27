***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 165000 TRY 0,02 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde 4 aday gösterme hakkı İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 235000 TRY 0,02 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde 3 aday gösterme hakkı İşlem GörmüyorC Hamiline 0,01 TRY 64000000 TRY 0,96 %49 u Borsa İstanbul' da işlem görüyor. İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA FİLİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 29.03.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı ve Komite Üyeliği Mali İşler Grup Başkanı Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiÜMİT NURİ YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 08.07.2020 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiMEHMET AHKEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 03.04.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Üyeliği Denetim Grup Başkanı Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiALPASLAN SERPEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 08.07.2020 İcrada Görevli Değil Yatırım Planlama Direktörü Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye DeğilAYHAN ARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 08.07.2020 İcrada Görevli Değil Mali İşler Müdürü Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye DeğilKUDRET VURGUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 05.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu üyeliği ve Komite Üyeliği Finans Danışmanı Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiMUSTAFA TANSU USLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Başkanlığı Yönetici Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komite BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHARUN HANNE MORENO Genel Müdür Endüstri Mühendisi Genel Müdür Arazi Geliştirme Grup Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyeliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862013BIST