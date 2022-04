***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET AHKEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 03.04.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Üyeliği Grup Başkanı- Mali İşler Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiHARUN HANNE MORENO Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 29.03.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye DeğilÜMİT NURİ YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 08.07.2020 İcrada Görevli Değil Topluluk İcra Kurulu Başkanı Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiALPASLAN SERPEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 08.07.2020 İcrada Görevli Değil Grup Başkanı-Strateji ve İş Geliştirme Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMUSTAFA TANSU USLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Başkanlığı Yönetici Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıHAMİ ÖZÇELİK ÇATALOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 29.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırBEDRİYE BANU KÖKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetici Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu KomiteBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAlarko Holding A.Ş. Portföy Yönetimi 435.000.000,00 1.183.962,29 TRY 0,27 İştirakAlsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. İnşaat Taahüt ve Turizm 172.687.080,00 1.196,00 TRY 0,00 İştirakAlarko Konut Projeleri Geliştirme A.Ş. Gayrimenkul Geliştirme, İnşaat ve Pazarlama 22.193.713,00 143,00 TRY 0,00 İştirakAlarko Enerji A.Ş. Enerji Üretim 226975276 143 TRY 0,00 İştirakMosalarko A.O. Mevcut Gayrimenkullerinden Kira Geliri Elde Etmek 30.000.000,00 3.000.000,00 RUB 100 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021663BIST