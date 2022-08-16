***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
16.08.2022 21:45
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/08/2022
Karar Sayısı
444
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
16.08.2022 KARAR TARİHİ :
444 KARAR SAYISI :
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANIMIZDIR
1 - Ortaklığın, Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve 30.06.2022 tarihinde sona eren döneme ait bireysel ve konsolide finansal tabloları ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiştir. 2 - Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bireysel ve konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. 3 - Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış bireysel ve konsolide finansal tablolar Ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve Ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır. Saygılarımızla, Mustafa Tansu USLU Bedriye Banu KÖKER Harun Hanne MORENO Denetimden Sorumlu Denetimden Sorumlu Genel Müdür Komite Başkanı Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056117
BIST
18:052.980
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|Değişim
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1.017,54
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,30
|57.391.415
|% 10,00
|
|COSMO
|26,64
|3.601.179
|% 9,99
|
|CMBTN
|290,70
|46.698.668
|% 9,99
|
|TETMT
|251,30
|18.853.809
|% 9,98
|
|KZBGY
|32,00
|62.295.170
|% 9,97
|
|GZNMI
|50,95
|83.286.786
|% -9,98
|
|MANAS
|21,14
|248.951.950
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,50
|1.465.848
|% -6,08
|
|TMSN
|54,90
|76.654.622
|% -5,75
|
|PAMEL
|153,70
|34.341.587
|% -5,30
|
|THYAO
|68,70
|9.571.503.883
|% 1,25
|
|AKBNK
|11,31
|5.253.438.116
|% 6,90
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|YKBNK
|6,01
|4.835.753.393
|% 7,32
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|SISE
|24,26
|3.087.922.113
|% 1,51
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|ISCTR
|6,79
|2.996.787.007
|% 9,87
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|YKBNK
|6,01
|4.835.753.393
|% 7,32
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|EKGYO
|3,76
|2.715.871.140
|% 6,21
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|AKBNK
|11,31
|5.253.438.116
|% 6,90
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|ISCTR
|6,79
|2.996.787.007
|% 9,87
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|VAKBN
|4,88
|1.609.416.786
|% 7,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,9336
|17,9626
|% 0,08
|
|Euro
|18,2564
|18,3007
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,5668
|21,6750
|% 0,01
|
|Frank
|18,7867
|18,8999
|% -0,00
|
|Riyal
|4,7668
|4,7907
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.762
|1.763
|0,81
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.017
|0,28
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.952
|-9,00
|
|Tam
|6.837
|6.915
|-1,00
|
|Yarım
|3.332
|3.381
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.690
|-9,00
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|Gümüş.Ons
|19,77
|19,83
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,44
|0,01
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|B. Petrol
|92,96
|92,96
|0,02
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