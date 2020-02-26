***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2020 17:49
***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821767
BIST
17:58115.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 747,90
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
17:586,1588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1639
En Düşük
6,1376
17:586,6935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
17:58323,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,41
|Açılış
|: 323,43
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.500.100
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|129.442.620
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.082.164
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|EKIZ
|1,13
|64.456
|% 9,71
|
|SNPAM
|6,34
|11.771.198
|% -11,20
|
|YBTAS
|5.210,90
|334.337
|% -10,00
|
|YONGA
|11,20
|247.521
|% -9,68
|
|MTRYO
|5,50
|35.020
|% -6,46
|
|UFUK
|4,11
|86.123
|% -6,38
|
|THYAO
|13,23
|2.447.030.264
|% -1,85
|
|ASELS
|28,92
|2.345.415.962
|% -0,75
|
|GARAN
|10,64
|675.329.959
|% -0,19
|
|KRDMD
|2,92
|548.097.680
|% 3,55
|
|ODAS
|2,18
|442.757.693
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|442.757.693
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,92
|548.097.680
|% 3,55
|
|THYAO
|13,23
|2.447.030.264
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,33
|226.978.874
|% 1,53
|
|KARSN
|1,96
|258.615.587
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9330
|7,9728
|% -0,35
|
|Frank
|6,2758
|6,3136
|% 0,12
|
|Riyal
|1,6356
|1,6438
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|4,46
|
|Altın Gr.
|323
|324
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,28
|54,28
|0,02
|
Seans Raporu
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 859, 68 artarak (% 0.80 ) 108, 754
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