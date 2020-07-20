***ALGYO* *PENGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ALGYO******PENGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ALGYO, PENGD21.07.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaALARKO GMYO ALGYO 0,63 0,63Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaPENGUEN GIDA PENGD 214,7482 1,00 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860534BIST