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***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

01.07.2020 15:10
GÜNCEL HABERLER



***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.06.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.06.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 350.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 25.06.2020 tarih ve 38/775 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi, eki ve borçlanma aracı ihracı başvuru formuna ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ALJ_Finans_Başvuru_Formu.pdf
EK: 2 SPK_İhraç_Belgesi_ve_Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853726


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Sterlin 8,5066 8,5493 % 0,38  
Frank 7,2217 7,2652 % 0,22  
Riyal 1,8220 1,8312 % 0,01  
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Altın Gr. 389 389 -3,30  
Cumhuriyet 2.522 2.543 -14,10  
Tam 2.596 2.609 -14,50  
Yarım 1.261 1.276 -7,10  
Çeyrek 630 639 -3,60  
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