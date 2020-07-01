***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.07.2020 15:10
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.06.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.06.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 350.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 25.06.2020 tarih ve 38/775 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi, eki ve borçlanma aracı ihracı başvuru formuna ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ALJ_Finans_Başvuru_Formu.pdf
EK: 2 SPK_İhraç_Belgesi_ve_Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853726
BIST
17:54115.303
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -1.221,74
|Açılış
|: 117.168
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|Önceki Kapanış
|: 116.525
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117.358
En Düşük
115.123
17:546,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,8670
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|Önceki Kapanış
|: 6,8600
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6,8574
En Düşük
6,8437
17:547,7250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,7200
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|Önceki Kapanış
|: 7,6850
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7,7294
En Düşük
7,6689
17:54389,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -3,38
|Açılış
|: 389,08
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.677.147
|% 10,00
|
|KENT
|565,10
|13.757.717
|% 9,98
|
|AYEN
|6,06
|113.222.776
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.424.602
|% 9,97
|
|ULAS
|5,46
|6.999.317
|% -7,30
|
|UZERB
|5,02
|40.401
|% -7,04
|
|GLRYH
|13,33
|16.183.207
|% -5,39
|
|RTALB
|33,18
|52.896.819
|% -5,15
|
|DAGI
|5,84
|4.624.993
|% -5,04
|
|KRDMD
|3,23
|1.964.038.061
|% -0,62
|
|ASELS
|32,78
|1.243.517.821
|% 0,92
|
|GARAN
|8,29
|1.234.819.743
|% -2,01
|
|THYAO
|12,26
|1.228.252.849
|% -2,08
|
|ODAS
|2,53
|1.034.083.558
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|1.964.038.061
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,00
|919.934.764
|% -2,44
|
|ODAS
|2,53
|1.034.083.558
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|809.328.609
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,51
|474.273.206
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5066
|8,5493
|% 0,38
|
|Frank
|7,2217
|7,2652
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-16,88
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.543
|-14,10
|
|Tam
|2.596
|2.609
|-14,50
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|-7,10
|
|Çeyrek
|630
|639
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,05
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|B. Petrol
|41,36
|41,36
|0,09
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