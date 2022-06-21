***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.06.2022 15:53
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Haziran 2022 tarihinde ALJ Finansman A.Ş.'nin
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "BBB+(tur)", görünümünü "negatif" olarak revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038424
BIST
15:592.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 29,50
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
15:5917,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0213
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
15:5918,3203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0977
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
15:591.024,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.024,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ULUSE
|184,30
|40.479.217
|% 9,96
|
|MAKIM
|11,70
|2.556.509
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,31
|10.443.577
|% 9,60
|
|BALAT
|12,01
|836.242
|% 9,48
|
|RODRG
|18,33
|2.772.049
|% 9,24
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|CEMAS
|1,32
|69.362.031
|% -4,35
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|KENT
|170,20
|290.126
|% -3,46
|
|THYAO
|51,85
|3.563.385.925
|% 1,97
|
|EREGL
|28,60
|3.080.049.105
|% 2,44
|
|SISE
|22,68
|1.374.836.983
|% 1,25
|
|SASA
|45,92
|1.213.474.554
|% 0,88
|
|AKBNK
|9,18
|1.047.549.356
|% 1,44
|
|YKBNK
|4,99
|870.068.523
|% 2,46
|
|ODAS
|3,22
|545.319.598
|% 4,21
|
|EKGYO
|2,64
|325.466.546
|% 0,76
|
|AKBNK
|9,18
|1.047.549.356
|% 1,44
|
|EREGL
|28,60
|3.080.049.105
|% 2,44
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3479
|17,3541
|% 0,13
|
|Euro
|18,3157
|18,3300
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,2320
|21,3385
|% 0,30
|
|Frank
|17,8678
|17,9754
|% 0,15
|
|Riyal
|4,6105
|4,6336
|% 0,10
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-1,31
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,62
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.926
|16,00
|
|Tam
|6.802
|6.901
|-3,00
|
|Yarım
|3.340
|3.376
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,12
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,60
|
Seans Raporu
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