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***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

21.06.2022 15:53
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Haziran 2022 tarihinde ALJ Finansman A.Ş.'nin 
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "BBB+(tur)", görünümünü "negatif" olarak revize etmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038424


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 184,30 40.479.217 % 9,96  
MAKIM 11,70 2.556.509 % 9,96  
ETYAT 3,31 10.443.577 % 9,60  
BALAT 12,01 836.242 % 9,48  
RODRG 18,33 2.772.049 % 9,24  
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Euro 18,3157 18,3300 % 0,59  
Sterlin 21,2320 21,3385 % 0,30  
Frank 17,8678 17,9754 % 0,15  
Riyal 4,6105 4,6336 % 0,10  
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15:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.836 1.837 -1,31  
Altın Gr. 1.025 1.025 0,62  
Cumhuriyet 6.823 6.926 16,00  
Tam 6.802 6.901 -3,00  
Yarım 3.340 3.376 -1,00  
Çeyrek 1.673 1.687 -1,00  
Gümüş.Ons 21,71 21,74 0,14  
Gümüş Gr. 12,15 12,16 0,12  
B. Petrol 116 116 1,60  
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