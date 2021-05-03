***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.05.2021 17:32
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu 03/05/2021 tarih ve 430 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile
1. Şirketin Türk Lirası cinsinden, ihraç tavanı dahilinde, çeşitli vadelerde, bir veya birden fazla tertipte, iskontolu veya sabit kuponlu, vade sonunda ana para ödemeli olmak üzere nitelikli yatırımcılara ve halka arz edilmeksizin satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine yönelik talep toplanmasına, ve işleme Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin aracılık etmesine,
2. Gerekli işlemlerin başlanması ve yürütülmesine
katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934181
BIST
17:301.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 18,14
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.417
En Düşük
1.400
17:308,2622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0128
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2445
17:309,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1500
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9650
En Düşük
9,8100
17:30477,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,48
|Açılış
|: 477,23
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,63
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler17:30
|PEKGY
|1,32
|66.711.892
|% 10,00
|
|CLEBI
|247,50
|21.754.174
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.804.631
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.925.950
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.117.276
|% 9,99
|
|KRTEK
|10,53
|37.496.961
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|90.661.395
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.452.679
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,80
|1.016.167.918
|% 4,66
|
|KOZAL
|115,90
|737.659.803
|% 2,57
|
|GARAN
|7,28
|672.271.509
|% 0,97
|
|PETKM
|6,80
|629.625.202
|% 1,34
|
|SISE
|7,72
|564.650.094
|% 2,80
|
|YKBNK
|2,12
|259.938.439
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,84
|198.010.562
|% 1,10
|
|GARAN
|7,28
|672.271.509
|% 0,97
|
|PETKM
|6,80
|629.625.202
|% 1,34
|
|AKBNK
|4,94
|413.919.701
|% 1,23
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2501
|8,2622
|% -0,15
|
|Euro
|9,9550
|9,9650
|% 1,53
|
|Sterlin
|11,4800
|11,5376
|% 0,70
|
|Frank
|9,0539
|9,1084
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1990
|2,2100
|% -0,04
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|28,31
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,63
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,89
|26,92
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|7,15
|7,15
|0,24
|
|B. Petrol
|67,58
|67,58
|0,82
|
Seans Raporu
17:30
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-
17:40KATMR
Yüzde 4.97 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 627, 581 adet işlem
-
17:39GLBMD
Yüzde 6.42 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 764 adet işlem
-
17:38XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 12, 446.00 milyon TL de
-
17:38HEKTS
Yüzde 4.76 oranında artışla 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 506, 314 adet işlem
-
17:37ALCAR
Yüzde 5.22 oranında artışla 354.60 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 449 adet işlem