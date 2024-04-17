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***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.04.2024 14:35
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil / Bono 150000000 TRY Yurtiçi 01.06.2016 01.06.2017 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 350000000 TRY Yurtiçi 04.08.2017 04.08.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 350000000 TRY Yurtiçi 02.11.2018 02.11.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 350000000 TRY Yurtiçi 25.06.2020 25.06.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 450000000 TRY Yurtiçi 12.08.2021 12.08.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 475000000 TRY Yurtiçi 04.08.2022 04.08.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 610000000 TRY Yurtiçi 24.08.2023 24.08.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273542


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ATSYH 52,25 5.024.941 % 10,00  
ATATP 142,00 221.704.317 % 9,99  
BURCE 237,90 88.450.002 % 9,99  
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Riyal 8,6717 8,7152 % 0,15  
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Gümüş ONS 28,41 28,44 % 0,66  
Platin 951,16 952,79 % 0,66  
Paladyum 1.021,92 1.024,36 % 0,66  
Brent Pet. 89,52 89,52 % 0,66  
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