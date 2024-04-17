***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.04.2024 14:35
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil / Bono 150000000 TRY Yurtiçi 01.06.2016 01.06.2017 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 350000000 TRY Yurtiçi 04.08.2017 04.08.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 350000000 TRY Yurtiçi 02.11.2018 02.11.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 350000000 TRY Yurtiçi 25.06.2020 25.06.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 450000000 TRY Yurtiçi 12.08.2021 12.08.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 475000000 TRY Yurtiçi 04.08.2022 04.08.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 610000000 TRY Yurtiçi 24.08.2023 24.08.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273542
BIST